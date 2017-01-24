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Освітяни Харківщини купили у «аваківця» газ на 18% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

24 Січня 2017

Відділ освіти Великобурлуцької райдержадміністрації Харківської області 19 січня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Укртранссервіс-Груп» про постачання природного газу на 2,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 320 тис куб. м газу по 6 900 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 18% дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Харківгаз Збут». Фірма скаржилась замовнику, що «Укртранссервіс-Груп» не подав ліцензію на постачання природного газу, але запізнилась зі скаргою.

Переможець замість ліцензії приніс довідку про її ненадання. Воно було обґрунтоване тим, що вимога про наявність ліцензії не є обов’язковою за статтею 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Пропозиція ТОВ «Енергія України» була на 70 копійок дешевшою, але згодом воно відмовилось від підписання договору. Власником цієї фірми є австрійська компанія «Іефай Холдинг», а директором із червня 2016 року – Наталія Клейно, співзасновниця ТОВ «Машино-будівельний завод «Кант».

Харківський «Укртранссервіс-Груп» зі статутним капіталом 5 тис грн. був створений у липні 2015 року. Він належить екс-голові Дергачівської райдержадміністрації Миколі Веретейнікову та його екс-заступниці на цій посаді Катерині Каратаєвій. Веретейніков був призначений головою РДА у травні 2014 року виконуючим обов’язки президента Олександром Турчиновим («Народний фронт»).

Веретейніков володіє ТОВ «Моноліт» разом з екс-нардепом від «Батьківщини» Віталієм Даніловим, помічником якого він був під час 6 скликання парламенту. Данілов є бізнес-партнером нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького (ТОВ «Сахалінське»), який у свою чергу є одним партнером міністра МВС Арсена Авакова. Також Данілов за часів Януковича очолив харківську організацію «Батьківщини» після того, як її тодішній голова був змушений тікати від кримінальної справи до Італії.

На місцевих виборах 2015 року Каратаєва йшла у Харківську облраду від ВО «Батьківщина».

«Укртранссервіс-Груп» почав вигравати торги у серпні 2016 року й відтоді отримав підрядів щодо постачання газу на 47,55 млн грн.

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