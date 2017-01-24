НОВИНИ

24.01.2017

«СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

Освітяни Харківщини купили у «аваківця» газ на 18% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Центр зайнятості злив 4 мільйони на навчання безробітних дорожче, ніж коштує освіта у Могилянці

«Укрспирт» замовив франківцю ферменти вдвічі дорожче, ніж інша фірма офіційно їх розмитнювала

Поліція підозрює, що підлеглі Насалика допомагають держпідприємству його радника відмити поставку з ОРДЛО

Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

Суд четвертий раз завернув прокуратурі обвинувальний акт щодо екс-суддів, обвинувачених в отриманні $7 тисяч хабара

23.01.2017

У грудні «Ощадбанк» відписав партнеру Дзекона 161 мільйон на сервери

На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

МОЗ не вдається повернути 5 мільйонів євро за куплені при Тимошенко інкубатори для немовлят

Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

«Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

«Укргазвидобування» купило пікапи Toyota за 57 млн, без особливих пояснень викинувши дешевші на 5 млн Mitsubishi

У Авакова планують віддати забудовникам купу землі в обмін на квартири для ДСНС

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

24 Січня 2017

Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 17 січня уклало угоду з ПП «Ліки» на відшкодування витрат, пов’язаних з безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів населенню, на суму 1,85 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В угоді йдеться про сотню препаратів, які фірма має відпускати населенню за пільговими рецептами. Однак ціни на них не вказані. Зазначається, що «ціна лікарського засобу, зазначена в рахунку, повинна відповідати ціні, встановленій Виконавцем для роздрібного продажу на день відпуску» (скачати дог № 1.2 ліки-1).

Ціна угоди є вищою від порогів, з яких комунальні підприємства мають проводити відкриті торги. Однак у даному випадку аукціону не було і угоду було укладено з заздалегідь визначеним виконавцем.

Відпуск препаратів населенню має здійснюватись через аптеку на вул. Радянська, 47, яка не розташована на території жодного медичного закладу.

ПП «Ліки» належить Аллі Стародубцевій. Це мати Андрія Стародубцева, начальника відділу Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 Грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.01.2017

Дніпро «СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

Дніпро Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

Харків Освітяни Харківщини купили у «аваківця» газ на 18% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Київ Центр зайнятості злив 4 мільйони на навчання безробітних дорожче, ніж коштує освіта у Могилянці

Луцьк Поліція підозрює, що підлеглі Насалика допомагають держпідприємству його радника відмити поставку з ОРДЛО

Дніпро Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

23.01.2017

Київ На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

Одеса Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

Київщина «Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

Черкаси Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

22.01.2017

Чернігів Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка (додано)

Ужгород Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

20.01.2017

Тернопіль Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Запоріжжя Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Тернопіль Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ