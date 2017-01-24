Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 17 січня уклало угоду з ПП «Ліки» на відшкодування витрат, пов’язаних з безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів населенню, на суму 1,85 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В угоді йдеться про сотню препаратів, які фірма має відпускати населенню за пільговими рецептами. Однак ціни на них не вказані. Зазначається, що «ціна лікарського засобу, зазначена в рахунку, повинна відповідати ціні, встановленій Виконавцем для роздрібного продажу на день відпуску» (скачати дог № 1.2 ліки-1).

Ціна угоди є вищою від порогів, з яких комунальні підприємства мають проводити відкриті торги. Однак у даному випадку аукціону не було і угоду було укладено з заздалегідь визначеним виконавцем.

Відпуск препаратів населенню має здійснюватись через аптеку на вул. Радянська, 47, яка не розташована на території жодного медичного закладу.

ПП «Ліки» належить Аллі Стародубцевій. Це мати Андрія Стародубцева, начальника відділу Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

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