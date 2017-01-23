У грудні «Ощадбанк» відписав партнеру Дзекона 161 мільйон на сервери

ПАТ «Державний ощадний банк України» 19 і 21 грудня уклало шість угод із ДочП «Ес Енд Ті Україна» про закупівлю мережевого обладнання і послуг технічної підтримки на загальну суму 161,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили серверного обладнання HP та IBM на 156,30 млн грн. і техпідтримку Cisco на 5,04 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

За даними сайту банку, конкурентами на окремих торгах були ТОВ «ВС Технолоджі», ТОВ «Аваліс», ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи» і ТОВ «Осіс».

Із 2001 року незмінним директором «Ес енд Ті Україна» є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона в компаніях «Поліком», «Пріором», «Київ-онлайн», «Кол», «Лікар-інфо».

«Ес енд Ті Україна» на початку 2000-х років називалась «S & T Софт-Тронiк». Зараз вона є дочірнім підприємством кіпрської компанії «Сандт холдінг лімітед». Раніше остання мала інші назви та адреси реєстрації. До травня 2011 року це було «S&T cee holding s.r.o.» (Братислава, Словаччина), до вересня 2005 року – «S&T system integration & technology distribution ag» (Відень, Австрія).

У 1993 році самим Дзекон разом з Лисецьким і Євгеном Зиміним (екс-керівник компанії «Пріоком») було засновано ТОВ «Софт-Тронік». У 2000 році відбулося злиття цієї фірми з «S & T Україна» – філією австрійського системного інтегратора «S & T System Integration & Technology Disrtibution AG».

За даними «Дзеркала тижня», компанія «Soft-Tronic Corp» була філіально-розрахунковою «офшоркою» Дзекона.

Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. з ПДВ Комплект серверного обладнання IBM Power System E880 (9119-MHE) 1 58 715 074,68 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D511T) 1 17 707 702,02 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D512T) 1 17 707 702,02 Комплект обладнання системи збереження даних IBM Storwize V7000 (2076-624) 1 13 729 652,52 Комплект обладнання для розширення існуючої системи збереження даних HP 3PAR StoreServ 7200c (E7X67A, Serial number CZ260204BW) 1 13 047 258,42 Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 1 1 10 691 811,18 Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 3 1 8 628 349,80 Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 2 1 5 465 597,10 Комплект обладнання системи збереження даних HP 3PAR StoreServ 8200 2N (K2Q36A) 1 2 260 360,86 Комплект системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48) 2 1 826 828,40 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера HP Proliant DL580 G8 (728551-B21, Serial number CZJ60108YX) 1 1 038 604,80 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера HP Proliant DL580 G8 (728551-B21, Serial number CZJ60108YY) 1 1 038 604,80 Комплект системи серверної комутації на базі HP SN3000B 24/24 FC Switch (QW938A) 2 907 584,33 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 770 Server (9117-MMB, Serial number 00064419R 1 564 088,92 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 POWER7+ Server (9117-MMD, Serial number 00064E837) 1 240 987,78 Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (IP- телефонія ЦА) 2 послуги – Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (обладнання контакт-центру) 2 послуги – Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (обладнання відеоконференцзв’язку ) 2 послуги –

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