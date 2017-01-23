У грудні «Ощадбанк» відписав партнеру Дзекона 161 мільйон на сервери

23 Січня 2017
ПАТ «Державний ощадний банк України» 19 і 21 грудня уклало шість угод із ДочП «Ес Енд Ті Україна» про закупівлю мережевого обладнання і послуг технічної підтримки на загальну суму 161,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили серверного обладнання HP та IBM на 156,30 млн грн. і техпідтримку Cisco на 5,04 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
За даними сайту банку, конкурентами на окремих торгах були ТОВ «ВС Технолоджі», ТОВ «Аваліс», ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи» і ТОВ «Осіс».
Із 2001 року незмінним директором «Ес енд Ті Україна» є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона в компаніях «Поліком», «Пріором», «Київ-онлайн», «Кол», «Лікар-інфо».
«Ес енд Ті Україна» на початку 2000-х років називалась «S & T Софт-Тронiк». Зараз вона є дочірнім підприємством кіпрської компанії «Сандт холдінг лімітед». Раніше остання мала інші назви та адреси реєстрації. До травня 2011 року це було «S&T cee holding s.r.o.» (Братислава, Словаччина), до вересня 2005 року – «S&T system integration & technology distribution ag» (Відень, Австрія).
У 1993 році самим Дзекон разом з Лисецьким і Євгеном Зиміним (екс-керівник компанії «Пріоком») було засновано ТОВ «Софт-Тронік». У 2000 році відбулося злиття цієї фірми з «S & T Україна» – філією австрійського системного інтегратора «S & T System Integration & Technology Disrtibution AG».
За даними «Дзеркала тижня», компанія «Soft-Tronic Corp» була філіально-розрахунковою «офшоркою» Дзекона.
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Комплект серверного обладнання IBM Power System E880 (9119-MHE)
|1
|58 715 074,68
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D511T)
|1
|17 707 702,02
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D512T)
|1
|17 707 702,02
|Комплект обладнання системи збереження даних IBM Storwize V7000 (2076-624)
|1
|13 729 652,52
|Комплект обладнання для розширення існуючої системи збереження даних HP 3PAR StoreServ 7200c (E7X67A, Serial number CZ260204BW)
|1
|13 047 258,42
|Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 1
|1
|10 691 811,18
|Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 3
|1
|8 628 349,80
|Комплект серверного обладнання HP BladeSystem c700 (681844-B21), тип 2
|1
|5 465 597,10
|Комплект обладнання системи збереження даних HP 3PAR StoreServ 8200 2N (K2Q36A)
|1
|2 260 360,86
|Комплект системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48)
|2
|1 826 828,40
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера HP Proliant DL580 G8 (728551-B21, Serial number CZJ60108YX)
|1
|1 038 604,80
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера HP Proliant DL580 G8 (728551-B21, Serial number CZJ60108YY)
|1
|1 038 604,80
|Комплект системи серверної комутації на базі HP SN3000B 24/24 FC Switch (QW938A)
|2
|907 584,33
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 770 Server (9117-MMB, Serial number 00064419R
|1
|564 088,92
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 POWER7+ Server (9117-MMD, Serial number 00064E837)
|1
|240 987,78
|Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (IP- телефонія ЦА)
|2 послуги
|–
|Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (обладнання контакт-центру)
|2 послуги
|–
|Технічна підтримка мережевого обладнання Cisco (обладнання відеоконференцзв’язку )
|2 послуги
|–
Tеги | Комп’ютерізація, Кредити
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