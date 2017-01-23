У Авакова планують віддати забудовникам купу землі в обмін на квартири для ДСНС

23 Січня 2017
Міністерство внутрішніх справ запропонувало Кабміну погодити виділення під спільне будівництво з інвесторами житла для співробітників Держслужби з надзвичайних ситуації 17 земельних ділянок загальною площею 21,33 га.
Відповідний проект розпорядження був винесений на розгляд урядового комітету 19 січня.
В пояснювальній записці МВС вказало, що нині в черзі на житло стоять більше 4 тисяч співробітників ДСНС, половина з них очікують квартири вже понад 20 років. З 2009 року житло для ДСНС не виділялося. Але в 2013 році уряд прийняв Порядок організації будівництва для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, членів їх сімей. Ним передбачено залучення до будівництва на землях, наданих в користування правоохоронцям, приватних інвесторів шляхом проведення відповідного конкурсу. Саме цей Порядок тепер в МВС і хочуть використати для вирішення квартирного питання в Держслужбі надзвичайних ситуацій.
В свою чергу, експерти уряду вказали, що з 17 запропонованих для спільної забудови земельних ділянок тільки три підпадають вимогам згаданого Порядку.
В МВС спочатку планували більшу кількість ділянок під забудову. Але Мінюст при погодженні документу вказав, що у двох запропонованих ділянок взагалі відсутній кадастровий номер. Тому розробникам розпорядження уряду довелося скоротити запропонований перелік землі для потенційних інвесторів.
Перелік ділянок під інвестпроекти з будівництва житла для ДСНС
|№
|Адреса
|Площа, га
|1
|Волинська обл, м Ковель, вул. Глібова
|0,35
|2
|Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 8
|1,30
|3
|Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Мазепи 237
|0,30
|4
|Львівська обл., м. Дрогобич, вул.. Старицького 3-4-5
|2,1
|5
|Рівненська обл. Рівне, вул. Павлюченка 16-б
|0,98
|6
|Рівненська обл., м. Кузнецовськ, мікрорайон Будівельників
|0,32
|7
|Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул.. Винниченка
|0,6
|8
|Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Київська 21
|0,18
|9
|Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22а
|0,13
|10
|Тернопільська обл., м. Теребовля, вул.. Князя Василька 198
|0,57
|11
|Харківська обл., Харків. Мікрорайон «Горизонт»
|1,87
|12
|Хмельницька обл., м. Хмельницьк, вул. Гарнізонна 17
|9,20
|13
|Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Київська 2-а
|0,13
|14
|Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Київська 10
|0,3
|15
|Чернівецька обл., м. Чернівці, пров. Смотрицький 6
|0,60
|16
|Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.. Рівненська 8-а
|0,40
|17
|Київ, вул. Столичне шосе, 68а
|2,00
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