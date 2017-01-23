У Авакова планують віддати забудовникам купу землі в обмін на квартири для ДСНС

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Міністерство внутрішніх справ запропонувало Кабміну погодити виділення під спільне будівництво з інвесторами житла для співробітників Держслужби з надзвичайних ситуації 17 земельних ділянок загальною площею 21,33 га.

Відповідний проект розпорядження був винесений на розгляд урядового комітету 19 січня.

В пояснювальній записці МВС вказало, що нині в черзі на житло стоять більше 4 тисяч співробітників ДСНС, половина з них очікують квартири вже понад 20 років. З 2009 року житло для ДСНС не виділялося. Але в 2013 році уряд прийняв Порядок організації будівництва для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, членів їх сімей. Ним передбачено залучення до будівництва на землях, наданих в користування правоохоронцям, приватних інвесторів шляхом проведення відповідного конкурсу. Саме цей Порядок тепер в МВС і хочуть використати для вирішення квартирного питання в Держслужбі надзвичайних ситуацій.

В свою чергу, експерти уряду вказали, що з 17 запропонованих для спільної забудови земельних ділянок тільки три підпадають вимогам згаданого Порядку.

В МВС спочатку планували більшу кількість ділянок під забудову. Але Мінюст при погодженні документу вказав, що у двох запропонованих ділянок взагалі відсутній кадастровий номер. Тому розробникам розпорядження уряду довелося скоротити запропонований перелік землі для потенційних інвесторів.

Перелік ділянок під інвестпроекти з будівництва житла для ДСНС

Адреса Площа, га
1 Волинська обл, м Ковель, вул. Глібова 0,35
2 Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 8 1,30
3 Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Мазепи 237 0,30

 
4 Львівська обл., м. Дрогобич, вул.. Старицького 3-4-5 2,1
5 Рівненська обл. Рівне, вул. Павлюченка 16-б 0,98
6 Рівненська обл., м. Кузнецовськ, мікрорайон Будівельників 0,32
7 Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул.. Винниченка 0,6
8 Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Київська 21 0,18
9 Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22а 0,13
10 Тернопільська обл., м. Теребовля, вул.. Князя Василька 198 0,57
11 Харківська обл., Харків. Мікрорайон «Горизонт» 1,87
12 Хмельницька обл., м. Хмельницьк, вул. Гарнізонна 17 9,20
13 Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Київська 2-а 0,13
14 Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Київська 10 0,3
15 Чернівецька обл., м. Чернівці, пров. Смотрицький 6 0,60
16 Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.. Рівненська 8-а 0,40
17 Київ, вул. Столичне шосе, 68а 2,00

 

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