Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

Служба зовнішньої розвідки просить підгодовувала проект розпорядження Кабінету міністрів про будівництво з залученням приватного капіталу службового житла для співробітників в смт. Великодолинське Одеської області.

Відповідний проект розпорядження Кабміну на засідання урядового комітету 19 січня внесло Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

Для забудови запропоновано ділянку, яка належить до земель оборони, площею 17,32 га. Кадастровий номер ділянки – 5123755300:02:008:0198. З документів СЗР не відомо, якого типу будинки планують побудувати.

В пояснювальній записці вказано, що побудова житла в Великодолинському дозволить СЗР зменшити кількість співробітників, які стоять на квартирному обліку.

Зауважень у міністерств до цього урядового проекту не виникло. Тільки експерти вказали, що існує технічне неспівпадіння розмірів ділянки в проекті розпорядження та кадастровій карті.

Смт. Великодолинське розташоване за 20 км від Одеси. Вдвічі менша відстань до Чорноморська (раніше Іллічівськ), який розташований вже на березі Чорного моря.

З лютого 2014 року по квітень 2016 року СЗР очолював Віктор Гвоздь, який відомий як власник розкішного маєтку під Києвом. Зараз в.о. керівника розвідки є Ігор Разінков, який був першим заступником у Гвоздя.

Головний офіс СЗР знаходиться на вул. Нагірна, 24/1. У лісі поблизу Києва знаходиться штаб-квартира розвідки.

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