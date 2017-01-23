НОВИНИ

23.01.2017

Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

«Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

«Укргазвидобування» купило пікапи Toyota за 57 млн, без особливих пояснень викинувши дешевші на 5 млн Mitsubishi

У Авакова планують віддати забудовникам купу землі в обмін на квартири для ДСНС

Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

22.01.2017

Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка фірмою футболіста

Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір

Угоду про перенесення мобільних номерів за 40 мільйонів таки «народили» через дев’ять місяців після акцепту

20.01.2017

Завгоспи Парубія розпиляли 16 мільйонів на дешевих фанкойлах для парламентських офісів

Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та російських труб на 189 мільйонів

Поліція підозрює Міноборони у розтраті 600 тисяч на ремонті техніки фірмою з єдиним працівником

Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

23 Січня 2017

Служба зовнішньої розвідки просить підгодовувала проект розпорядження Кабінету міністрів про будівництво з залученням приватного капіталу службового житла для співробітників в смт. Великодолинське Одеської області.

Відповідний проект розпорядження Кабміну на засідання урядового комітету 19 січня внесло Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

Для забудови запропоновано ділянку, яка належить до земель оборони, площею 17,32 га. Кадастровий номер ділянки  – 5123755300:02:008:0198. З документів СЗР не відомо, якого типу будинки планують побудувати.

Ділянка під забудову в Великодолинському Великодолинське на карті

В пояснювальній записці вказано, що побудова житла в Великодолинському дозволить СЗР зменшити кількість співробітників, які стоять на квартирному обліку.

Зауважень у міністерств до цього урядового проекту не виникло. Тільки експерти вказали, що існує технічне неспівпадіння розмірів ділянки в проекті розпорядження та кадастровій карті.

Смт. Великодолинське розташоване за 20 км від Одеси. Вдвічі менша відстань до Чорноморська (раніше Іллічівськ), який розташований вже на березі Чорного моря.

З лютого 2014 року по квітень 2016 року СЗР очолював Віктор Гвоздь, який відомий як власник розкішного маєтку під Києвом. Зараз в.о. керівника розвідки є Ігор Разінков, який був першим заступником у Гвоздя.

Головний офіс СЗР знаходиться на вул. Нагірна, 24/1. У лісі поблизу Києва знаходиться штаб-квартира розвідки.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 Грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.01.2017

Одеса Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

Київщина «Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

Черкаси Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

22.01.2017

Чернігів Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка фірмою футболіста

Ужгород Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

20.01.2017

Тернопіль Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Запоріжжя Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Тернопіль Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Запоріжжя Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Львів У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Запоріжжя Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Київ «Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ