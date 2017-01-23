На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

23 Січня 2017
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 10 січня уклало низку угод про послуги з утримання будинків та їхніх територій на загальну суму 70,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили утримання дванадцяти мікрорайонів Шевченківського району Києва на поточний рік: прибирання прибудинкової території, сходових клітин, догляд за мережами з опалення, електро- і водопостачання, дрібний ремонт будинків тощо.
Компанія, заснована у 2012 році, вперше виграла аналогічний тендер у січні 2016 року. Наразі власником є Сергій Мусієнко зі Світловодська Кіровоградської області, однак першозасновниками до осені 2014 року були Ілларіон Ейне, Володимир Печеник, Василь Іванченко.
Іванченко наприкінці 90-х керував державним КП «Печерська архітектурна майстерня», а нині співволодіє однойменним приватним ТОВ. За даними сайту фірми, комунальне підприємство було приватизоване членами колективу у 2001 році.
Раніше Іванченко також був партнером по низці фірм покійного Андрія Бєломєсяцева, екс-заступника головного архітектора Києва (1996-2004 роки). Разом вони входили до складу власників ЗАТ «Фонд Інформаційних Інновацій», ТОВ «ПП Мироцьке», ТОВ «ФК «Столиця» тощо.
До середини грудня 2010 року одноосібним власником фірми був Андрій Щербина, який у 2009-2012 рр. очолював КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району».
Раніше власниками фірми, заснованої у 2013 р., були Ігор Беззубенко і Михайло Карський. Вона теж уперше виграла аналогічний тендер у минулому році.
Нагадаємо, тоді комунальники Шевченківського району роздали цим трьом компаніям на обслуговування будинків 63,85 млн грн.
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