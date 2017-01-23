На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 10 січня уклало низку угод про послуги з утримання будинків та їхніх територій на загальну суму 70,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили утримання дванадцяти мікрорайонів Шевченківського району Києва на поточний рік: прибирання прибудинкової території, сходових клітин, догляд за мережами з опалення, електро- і водопостачання, дрібний ремонт будинків тощо.

ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» отримало найбільше замовлень на 40,55 млн грн.

Компанія, заснована у 2012 році, вперше виграла аналогічний тендер у січні 2016 року. Наразі власником є Сергій Мусієнко зі Світловодська Кіровоградської області, однак першозасновниками до осені 2014 року були Ілларіон Ейне, Володимир Печеник, Василь Іванченко.

Іванченко наприкінці 90-х керував державним КП «Печерська архітектурна майстерня», а нині співволодіє однойменним приватним ТОВ. За даними сайту фірми, комунальне підприємство було приватизоване членами колективу у 2001 році.

Раніше Іванченко також був партнером по низці фірм покійного Андрія Бєломєсяцева, екс-заступника головного архітектора Києва (1996-2004 роки). Разом вони входили до складу власників ЗАТ «Фонд Інформаційних Інновацій», ТОВ «ПП Мироцьке», ТОВ «ФК «Столиця» тощо.

Ще 15,82 млн грн. отримає ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» Валерія Шерстюка зі статутним капіталом 1 тис грн.

До середини грудня 2010 року одноосібним власником фірми був Андрій Щербина, який у 2009-2012 рр. очолював КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району».

Крім того, 14,42 млн грн. заплатять ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» Вадима Цвєткова.

Раніше власниками фірми, заснованої у 2013 р., були Ігор Беззубенко і Михайло Карський. Вона теж уперше виграла аналогічний тендер у минулому році.

Нагадаємо, тоді комунальники Шевченківського району роздали цим трьом компаніям на обслуговування будинків 63,85 млн грн.

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