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Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

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Правоохоронці підозрюють, що службові особи відділу ЖКГ Уманської міської ради Черкаської області, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві дані до актів виконаних робіт на користь ТОВ «Імперія води Україна» і розтратили 20 млн грн. бюджетних коштів.

Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 січня.

У вересні минулого року відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради замовив ТОВ «Імперія води Україна» реконструкцію скверу імені Тараса Шевченка на 23,10 млн грн.

У жовтні-грудні 2016 року відділ ЖКГ на підставі актів виконаних робіт перерахував ТОВ «Імперія води Україна» кошти на загальну суму  20,48 млн грн.

Втім, як встановило слідство, станом на кінець грудня минулого року ремонтні роботи в сквері не завершені і перебувають лише на початковому етапі.

В рамках кримінального провадження № 12017250000000005 від 06.01.2017, яке розслідує слідче управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, суд надав слідчім доступ до документів щодо реконструкції скверу, які перебувають в приміщеннях управління ЖКГ та ТОВ «Імперія води Україна».

Засновниками фірми «Імперія води Україна» є Сергій Ноздрачьов та Ігор Великий, який також є керівником підприємства. Ноздрачьов  та Великий також володіють підприємством зі схожою назвою ТОВ «Імперія води». Крім того, Ноздрачьов є ще співзасновником ТОВ «Еко-фільтр» та ТОВ «Грін-трейд».

За даними системи «Прозорро», «Імперія води Україна» почала вигравати тендери з серпня 2016 року. З того часу вона виграла відкриті торги на загальну суму 28,06 млн грн.

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