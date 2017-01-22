Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір

Заступник начальника Енергетичної митниці ДФС Андрій Хом’як в електронній декларації згадав, що його дружина володіє не однією квартирою, а чотирма, і що він їздить на кросовері своєї матері, чого раніше не вказував у паперових деклараціях.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової «Амнезія (не) лікується» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

У паперовій декларації за 2015 р. Андрій Хом’як вказав, що володіє тільки гаражем на 46 кв м, а його дружина Тетяна Холод – квартирою в Києві, ще меншою за гараж – 36 кв м. Жодних автівок у власності чи користування самого Хом’яка чи його дружини чиновник не вказував.

Однак в електронній декларації за той же 2015 р. Хом’як згадав, що його дружина володіє не однією квартирою, а чотирма: додалися два помешкання у Києві (бульвар Приймаченко Марії 6 та 8, одна на 42,70 кв м, друга на 28,10 кв м) та ще одне в Рівному (вулиця Крушельницької Соломії, будинок 69 на 67.9 кв м). При цьому усі три забуті квартири Холод отримала у подарунок.

Тетяна Холод працює нотаріусом, згідно з деклараціями чоловіка у 2015 р. її дохід склав 193 тис грн. , у 2013 р. – 30 тис грн.

Окрім того в електронній декларації чиновник згадав, що користується кросовером Kia Sorento, що записаний на його матір Люсію Хом’як.

Останні 9 років до виходу на пенсію Люсія Хом’як працювала у Печерській ДПІ, де очолювала відділ контролю за фінансовими установами управління контролю управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності. З податкової вона звільнилася у жовтні 2011р., кросовер придбала за кілька місяців до звільнення. З 2013 р. оформлена як ФОП з основним видом діяльності надання в оренду майна.

Згідно з даними майнового реєстру, Люсія Хом’як також є власницею двох помешкань у новобудовах бізнес-класу в Києві, а також комерційної нерухомості у Херсоні:

квартири на 47,90 кв.м. в будинку по вул. Дмитрівській, 80.

Згідно з даними витягу, остання оцінка квартири – 522 тис грн., за актуальним на той момент курсом це понад $60 тис. Право власності посвідчене згідно договору дарування у грудні 2011 р. Попереднім власником квартири була Олена Саволюк, односельчанка батька Андрія Хом’яка – обидвоє вони з с.Трудолюбівка Вінницької області. На запитання «Наших Грошей» щодо підстав такого подарунку Саволюк відповідати відмовилася.

квартири на 102.5 кв.м. в будинку по вул. Філатова Академіка, 2/1.

За цією адресою знаходиться житловий комплекс «Французький квартал». Право власності посвідчене згідно договору купівлі-продажу у листопаді 2015р. Тоді ціна за квадрат становила близько $1,5 тис, відповідно квартира могла обійтися щонайменше в $154 тис.

магазину на 118.9 кв.м в м. Херсон, по вул. Миру, 19. Право власності посвідчене згідно договору дарування у травні 2013 р.

на 118.9 кв.м в м. Херсон, по вул. Миру, 19. Право власності посвідчене згідно договору дарування у травні 2013 р. магазин-кафе на 184.4 кв.м. за тією ж адресою, але право власності посвідчене згідно договору купівлі-продажу у травні 2013 р.

Андрій Хом’як відмовився від коментарів, пославшись на відсутність погодження дружини та матері.

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