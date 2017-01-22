Угоду про перенесення мобільних номерів за 40 мільйонів таки «народили» через дев’ять місяців після акцепту

ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) 11 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Ес Ай Центр» про впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP) за 39,58 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Торік в Україні мала запрацювати система MNP (mobile number portability) – послуга зміни мобільного оператора без зміни номера. Переносити номери повинна «центральна база перенесення номерів». Тендер на її створення і підтримку минулого січня виграло ТОВ «ДіаЛінк» із ціною 72 млн грн.

Як з’ясували «Наші Гроші з Денисом Бігусом», столичний «ДіаЛінк» пов’язаний з екс-керівником Держміграційної служби Сергієм Радутним. Свого часу до складу засновників фірми входив екс-депутат Київради Геннадій Ільїн від БПП (раніше його називали керівником охорони Петра Порошенка).

Після розслідування програми Антимонопольний комітет України у березні за скаргою дешевшого учасника «Ес Ай Центр» визнав результати тендеру недійсними і зобов’язав УДЦР скасувати всі рішення, прийняті після розкриття пропозицій.

Однак після цього «Діалінк» затягнув впровадження системи через низку судів. Зрештою, Київський апеляційний господарський суд 11 січня визнав укладеним договір УДЦР із фірмою «Ес Ай Центр». Таким чином, від дати акцепту пройшло дев’ять місяців.

Київський «Ес Ай Центр» належить запорожцю Сергію Єрьоміну і ТОВ «Софтінвест Холдинг» Анатолія та Дмитра Зараховичів. Єрьомін багато років очолював IT-департамент ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина.

Усього з жовтня 2015 року переможець отримав держпідрядів на 94,84 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

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