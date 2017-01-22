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Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

22 січня 2017

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» 12 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія «Хлортехвод» хлору на 1,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 36 т рідкого хлору в балонах постачальника по 31 035 грн. за тонну.

У квітні 2016 року ЛМКП «Львівводоканал» купило його саме в балонах у цієї ж фірми на чверть дорожче – по 40 980 грн./т.

«Хлортехвод» зареєстрований у Кременчуку Полтавської області й належить Олегу Первому. Раніше засновником був Ярослав Гальченко, який є контактною особою кременчуцького ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» Юрія Тітова. Ця фірма прописана в сусідньому з «Хлортехводом» офісі по вул. Воровського, 34.

Свого часу «Хлорсистемами» володіли Ніна Гнойова, Сергій Шапіро і Сергій Гнойовий. Останній є засновником і директором єдиного конкурента на нинішньому тендері – ТОВ «Гіпохлорсервіс» із с. Дмитрівка на Полтавщині.

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