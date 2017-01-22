Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка фірмою футболіста

Правоохоронці підозрюють службових осіб управління капітального будівництва Чернігівської міської ради у розтрату бюджетних коштів, виділених TOB «Сучасний комунальний сервіс – Енергосервісна компанія» («СКС-ЕСКО») на ремонт дитячого садка та ліцею. Про це свідчить ухвала Деснянського районного суду міста Чернігова від 12 січня.

У листопаді 2016 року управління капітального будівництва Чернігівської міськради замовило «СКС-ЕСКО» капітальний ремонт (утеплення фасаду, заміна дверей та вікон) дошкільного навчального закладу № 30 по вул. Козацькій, 4, в м. Чернігові та ліцею № 15 по вул. Козацькій, 4Б на загальну суму 7,34 млн грн.

Як встановило слідство, станом на 1 січня 2017 року управління на підставі підписаних актів виконаних робіт, до яких було внесено недостовірні дані, сплатило фірмі 2,98 млн. за ремонт двох навчальних закладів. Хоча ремонтні роботи не були виконані.

Слідчі Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017270010000160 від 06.01.2017, звернулися до суду з клопотанням надати дозвіл управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області на проведення позапланової виїзної ревізії використання бюджетних коштів в ІV кварталі 2016 року управлінням капбудівництва під час ремонту дитсадка та ліцею на вул. Козацькій. Суд надав дозвіл.

TOB «Сучасний комунальний сервіс – Енергосервісна компанія» зі Славутича створена у 2014 році. Засновником та керівником фірми є Олег Копич. Він також є співвласником ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Конкрд», ТОВ «Детективно-охоронне агентство «Гепард», ТОВ «Моноінвест».

Крім того, Копич очолює Славутицьку міську футбольну федерацію та громадську організацію «Футбольний клуб «Славутич». До 2005 року грав у різних футбольних клубах України.

За даними системи «Прозорро», «СКС-ЕСКО» з серпня минулого року виграла тендери на загальну суму 10,36 млн грн.

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