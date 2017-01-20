Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

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20 січня 2017

Виконавчий комітет Запорізької міської ради 17 січня уклав угоду з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» на послуги пасажирських перевезень вартістю 154 тис. грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на систему «Прозоро».

Йдеться про оренду Toyota Camry 2008 року випуску вартістю 300 грн./год. До вартості оренди входить заробітна плата водія, страхування, паливо, поточний ремонт і амортизація.

У відкритих джерелах можна знайти оголошення про оренду в Запоріжжі  автомобіля представницького класу з водієм по 200 грн/година.

Невдовзі після свого обрання на посаду мера у 2015 році Володимир Буряк повідомив, що буде пересуватися на автомобілі Toyota Camry. Для оренди автомобіля на 2016 рік було заплановано 90 тис грн., а загалом «Запоріжсталь» у 2016 році отримала від виконкому міськради 108 тис. грн за перевезення.

Нагадаємо, раніше Володимир Буряк працював головним інженером комбінату «Запоріжсталь», який належить Рінату Ахметову.

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