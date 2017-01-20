Завгоспи Парубія розпиляли 16 мільйонів на дешевих фанкойлах для парламентських офісів

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Теплообмінники (фанкойли) Galletti Estro FL 02

Теплообмінники (фанкойли) Galletti Estro FL 02

Управління справами Верховної Ради України 24 жовтня замовило ТОВ «Вулвер» ремонт системи опалення-холодопостачання в будинках комітетів по вул. Шовковичній, 2 і 4 за 15,83 млн грн. При цьому підрядник встановив дешевші теплообмінники за ціною дорожчих. За підрахунками «Наших грошей», різниця сягає 4 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер оголосило в липні у «Віснику держзакупівель» Управління парламентськими будинками (УПБ). Проект передбачав встановлення в офісах фанкойлів (теплоообмінників) «Carrier» (США). Далі у справу втрутилось Управління справами ВР відібрало у підлеглих з УПБ бюджет  цієї закупівлі. Відтак тендер у “ВДЗ” було відмінено, а Управління справами оголосило нові торги у «Прозорро» на таку ж очікувану суму 16,37 млн грн.

«Вулвер» переміг із формальною економією у три відсотка. Причому йому дозволили встановити замість американських фанкойлів італійські теплообмінники Galletti.

Ринкові ціни на продукцію цих компаній відрізняються: італійський товар дешевший приблизно на 20%. І не тільки в Україні. Наприклад, в Росії фанкойли Galletti із потужністю охолодження 1,54 кВт можна знайти у продажу  по 21 119 руб. Натомість фанкойли Carrier такого ж типу з подібною потужністю охолодження 1,44 кВт там коштують 25 608 руб.

Також «Вулверу» дозволили використовувати італійську теплоізоляцію K-Flex замість визначеної у проекті німецької Armaflex. А між ними різниця ще більша – до 40%. У відкритих джерелах є дані про продаж K-Flex 13х20 по 27 грн./м., тоді як Armaflex подібного розміру 13х22 продають по 45 грн./м.

Радіатори Lipovica (Хорватія) підряднику дозволили замінити на Nova Florida (Італія).

ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» Олени Скідан і Дмитра Корнієнка пропонувало на 13% нижчу ціну, але його відхилили через різноманітні претензії до поданих довідок. Зокрема фірмі закинули, що вона хоче використати не те обладнання, яке вказав замовник у проектно-кошторисній документації. Компанія намагалася довести в АМКУ, що «Вулвер» знав обсяги робіт ще до оголошення тендеру. Однак адмінколегія лишила скаргу без розгляду через необґрунтованість порушення прав скаржника.

партнериЄдиним конкурентом із вищою на пів відсотка ціною став партнер «Вулвера» –  ТОВ «Елман Плюс» Андрія Бєлоушенка, Вадима Жерденка та Олександра Клименка.

Заснований у 2006 році київський «Вулвер», як і однойменне ТОВ «Компанія Вулвер», належить  Олександру Мельниченку, Анатолію Горбову, Миколі Бєдарєву, Олексію Левченку та Анатолію Федоренку.

Федоренко – гендиректор і співвласник ПАТ «Шведсько-Українська група – «SU group» з Віталієм Жигуном і Наталією Анісімовою, а також співзасновник ТОВ «Проектно-конструкторський центр водоочисних технологій», ТОВ «Орендабудсервіс» і ТОВ «Адакор».

Левченко також володіє ТОВ «Тетрактіс», а Бєдарєв – ТОВ «Олівет Україна» разом із донеччанином Віктором Маслаком. Останній був депутатом Донецької облради від Партії регіонів та керував ліквідованим у 2008 році КП «Донецькоблводоканал».

«Вулвер» та «Елман плюс» зареєстровані в різних місцях, але мають офіси і склади за однією адресою по вул. Бориспільська, 9 та використовують будівельне устаткування однієї марки «Макіта».

Управління справами Верховної Ради з квітня 2016 року очолює Петро Боднар –помічник нардепа Андрія Парубія, нинішнього голови парламенту.

Детальніше про цю історію читайте у статі «Як нагріти Раду на 4 мільйони».

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