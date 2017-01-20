У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з грудня 2015 року по кінець 2016 року перерахував шістьом приватним підприємцям 2,86 млн грн. за консультаційні послуги. Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів» з посиланням на дані порталу «Є-дата».

Прізвища усіх підприємців співпадають з переліком консультантів в рамках проекту «Онкопревентація та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», який реалізовується за кошти позики Світового банку, наданої уряду України.

Світовий банк надав Україні позику у розмірі $214,73 млн на проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей». Львівщина на реалізацію свого субпроекту «Онкопревенція та впровадження сучасних протипухлинних технологій» отримає $10 млн.

Найбільше коштів ЛОДА перерахувала 33-річній Христині Пак, консультанту з питань управління субпроектом – майже 718 тис. грн. Відомо, що вона працювала заступником начальника управління економіки Львівської міськради, завідувачем сектору супроводу інвестиційних проектів ЛМР, менеджером-логістом.

Майже 629 тис. грн. було перераховано консультанту із закупівель, екс-депутату Львівської облради 38-річній Ганні Костюк. Вона також очолює ГО «Сокальська агенція регіонального розвитку».

Консультант з комунікаційних технологій 29-річна Ірина Шиманська (раніше Шпег-Джурко) отримала майже 541 тис. грн. Відомо, що І. Шпег-Джурко працювала з Христиною Пак у Львівській міській раді на посаді заступника начальника відділу – завідувача сектору планування відділу аналізу та стратегічного планування управління економіки департаменту економічної політики.

Консультант з фінансового управління 37-річна Наталія Гарна з міста місто Костянтинівка Донецької області отримала майже 502 тис. грн, а 28-річна перекладач Тамара Парфенюк з Дубно (Рівненська обл.) – ще 373 тис. грн. Найменше коштів отримав 38-річний Ігор Щавій з Луцька, який є консультантом з інформаційних технологій – 94 тис. грн.

Нагадаємо, раніше видання «Четверта влада» повідомило про розподіл аналогічних консультаційних виплат по медичному кредиту Світового банку у Рівненській області. Там за рік роботи проекту 2,66 млн грн. розділили наступні приватні підприємці:

Сергій Рибачок (569 тис грн) – екс-голова Рівненської обласної державної адміністрації (призначав на посади голову конкурсної комісії субпроекту Світового банку – Юрія Приварського та заступника голови конкурсної комісії – начальника Управління охорони здоров`я – Юрія Осіпчука);

(569 тис грн) – екс-голова Рівненської обласної державної адміністрації (призначав на посади голову конкурсної комісії субпроекту Світового банку – Юрія Приварського та заступника голови конкурсної комісії – начальника Управління охорони здоров`я – Юрія Осіпчука); Наталія Бірюкова (412 тис грн) – дружина керівника апарату Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Бірюкова;

(412 тис грн) – дружина керівника апарату Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Бірюкова; Піднебесна Катерина (374 тис грн) – місце реєстрації підприємницької діяльності – Київ;

(374 тис грн) – місце реєстрації підприємницької діяльності – Київ; Микола Сирочук (361 тис грн) – згідно даних, вказаних на особистій сторінці в фейсбуці – працює у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі;

(361 тис грн) – згідно даних, вказаних на особистій сторінці в фейсбуці – працює у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі; Юрій Олексійчук (309 тис грн) – депутат Острозької міської ради від ВО «Свобода»;

(309 тис грн) – депутат Острозької міської ради від ВО «Свобода»; Віталій Дрозд (334 тис грн) – екс-керівник Рівненської філії ПАТ «Укрінбанк»;

(334 тис грн) – екс-керівник Рівненської філії ПАТ «Укрінбанк»; Сергій Мініч (300 тис грн) – радник голови Рівненської ОДА, екс-керівник прес-служби Рівненської ОДА.

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