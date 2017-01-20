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Поліція підозрює Міноборони у розтраті 600 тисяч на ремонті техніки фірмою з єдиним працівником

20 січня 2017

Поліція підозрює службових осіб тендерного комітету Міністерства оборони України у протиправних діях під час укладання договорів з ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрсічсервіс» про ремонт техніки, що могло призвести до розтрати понад 600 тис грн. державних коштів. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 6 січня.

У квітні 2016 року Міністерство оборони за переговорною процедурою уклало три угоди з «Укрсічсервісом» щодо капітального ремонту інженерної техніки (ЕОВ–4421, КС–2573 та КС–3577) на загальну суму 6,23 млн грн.

Як встановило слідство, «Укрсічсервіс» немає жодних виробничих площ, матеріальних засобів, цехів та об’єктів, які б забезпечували виконання умов договорів. На підприємстві відсутні працівники, окрім одного, який є засновником. Статутний фонд фірми становить 1000 грн. Крім того, «Укрсічсервіс» використовувалось для проведення безтоварних та конвертаційних процедур з десятками інших фіктивних підприємств.

За даними правоохоронців, службовці тендерного комітету Міноборони проігнорували ці факти, або не перевірили їх під час процедури закупівлі.

Слідство також з’ясувало, що «Укрсічсервіс» для виконання трьох угод замовив ремонт військової техніки у субпідрядника ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» за 5,25 млн грн. Таким чином, різниця вартості ремонту техніки, замовленим оборонним відомством та «Укрсічсервісом», склала 985 тис грн.

Слідчі вважають, що в результаті укладання трьох договорів Міноборони з «Укрсічсервісом», який завідомо не міг їх виконати, розтрата бюджетних коштів склала понад 600 тис грн.

Слідчі СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві, які розслідують кримінальне провадження № 42016270320000102 від 30.11.2016, звернулися до суду з клопотання надати доступ до договорів, укладених між ТОВ «Укрсічсервіс» та ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння». Суд задовольнив клопотання.

ТОВ «НВК «Укрсічсервіс» належить Валерію Рибачку і Василю Пономаренку. Останній також є директором фірми. Вочевидь, він і є єдиним працівником підприємства.

Колись фірма «Укрсічсервіс» називалась «Ютагран», а до того – «Аванзал», і належала Василю та Інні Пономаренкам. Із червня 2015 року вона виграла під нинішньою назвою тендерів на 38,35 млн грн., причому всі, окрім одного, у Міноборони. Оборонне відомство укладало усі угоди з «Укрсічсервіс» за переговорною процедурою.

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