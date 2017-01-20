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Із вересня «Ощадбанк» відписав «Датагруп» Яресько 59 мільйонів на зв’язок

20 січня 2017

ПАТ «Державний ощадний банк України» з 6 вересня по 15 грудня уклало 23 угоди з ПАТ «Датагруп» про послуги передавання даних мережами безпроводового зв’язку на загальну суму 58,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про організацію оптичного з’єднання та цифрового каналу в установах банку. Детальної інформації про замовлені послуги у звітах про укладення договорів немає.

Фірму «Датагруп» заснували у 2001 р. Олександр Кардаков, Олександр Данченко, ЗАТ «Інком» того ж Кардакова навпіл з Сергієм Скуртовим, а також ЗАТ «ІКС-Україна».

Наразі у Smida офіційним власником значиться кіпрська компанія «Датагруп Холдинг Лiмiтед» (Datagroup Holding Limited), заснована 2008 р. Два роки директором цієї фірми, згідно кіпрського реєстру, був Кардаков, пізніше ці функції перевели на кіпріота Георгіа Хрисостоміду.

Власниками «Датагруп Холдинг Лiмiтед» є три вірґінські офшори – «Prestige Advisors INC.», «Mendax Invest & Finance INC.», «Custos Invest & Finance INC».

Директором «Датагруп» до кінця 2014 р. був Олександр Данченко. Після того, як він став народним депутатом від «Самопомочі», компанію очолив Максим Смілянець. Нині ж, за даними держреєстру, директором є Михайло Шелемба, а кінцевим бенефіціаром – Кардаков.

Торік у серпні Антимонопольний комітет дозволив купити половину акцій «Датагруп» тодішньому міноритарію – заснованій екс-міністром фінансів Наталією Яресько інвесткомпанія «Horizon Capital». У вересні прес-служба останньої повідомила про отримання операційного контролю над «Датагруп» – понад 70% акцій.

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