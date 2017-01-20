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Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

20 січня 2017

Суд відмовив Державній службі геології та надр в позбавленні ТОВ «Будівельник-2007» спеціального дозволу на видобування марганцевих руд в Запорізькій області.

Таке рішення прийняв Запорізький окружний адміністративний суд.

В січні 2010 року Держгеонадр видали «Будівельник-2007» спецдозвіл на видобування марганцевих руд на Північній ділянці Великотокмацького родовища в  Василівському районі Запорізької області. Строк дії спецдозволу – 20 років.

Після цього фірма уклала угоду з Міністерством охорони навколишнього природного середовища щодо умов користування надрами. Цією ж угоду також було затверджено графік виконання робіт на родовищі.

В липні 2015 року регіональний Департамент державного геологічного контролю Держгеонадр перевірив роботу «Будівельник-2007». Перевірка встановила, що у фірми так і непогоджений в установленому порядку проект видобування корисних копалин на ділянці надр.

Чиновники дали підприємству місяць на усунення недоліків, але їх зауваження були проігноровані. Після цього Держгеонадр зупинило дії  спецдозволу і звернулося до суду з позовом про його анулювання.

Але суд в задоволенні позову відмовив. Суддя встановив, що виданий фірмі спецдозвіл не передбачав термінів погодження проекту видобування корисних копалин на ділянці надр. А інші пункти Порядку видачі спецдозволів «Будівельник-2007» не порушило. Тому суд відмовився позбавити фірму ліцензії.

ТОВ «Будівельник-2007» зареєстровано на американську «Малдер інтернешнл ллк» та британську «Хун’ян метал індастрі ка., лімітед».

«Малдер» підконтрольна колишньому «смотрящему» Запоріжжя Євгену Олександровичу Анісімову. Першими засновниками «Будівельника-2007» були Ольга Карпенко і Олена Олександрівна Анісімова. Зараз бенефіціаром фірми вказаний громадянин Китайської народної республіки Лі Силянь.

Цінність української фірми полягала в наявності ліцензій на розробку Великотокмацького родовища марганцевих руд. Китайці планували за два роки збудувати найбільший в Україні марганцевий ГЗК, отримавши обіцянку від Анісімова забезпечити підтримку місцевої влади. Втім, проект так і не втілили в життя. У 2013 році Анісімова було арештовано по підозрі у вимаганні грошей у особливо крупних розмірах. Але у січні 2014 році йому вдалось вийти з СІЗО. В серпні 2014 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Раніше прокуратура безуспішно намагалася через суд позбавити «Будівельник-200» права оренди землі на Великотокмацького родовища.

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