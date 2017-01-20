Чехи Путіна отримали ще $1,9 мільйона «Енергоатома» на дослідження (зарплати і кошториси)

ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 січня уклало угоду з фірмою «UJV Rez a. s.» (Чехія) про дослідження на $1,91 млн, або 52,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили дослідження опромінених зразків-свідків металу корпусів реакторів №2 Хмельницької АЕС, №3-4 Рівненської АЕС, №6 Запорізької АЕС комплекту 3EU Інтегральної програми. За два з половиною роки з дати підписання договору виконають:

вивантаження контейнера 3EU;

дослідження зразків-свідків контейнера 3EU та аналіз результатів (1 етап);

визначення флюенсу нейтронів, дослідження зразків-свідків контейнера 3EU та аналіз результатів (2 етап);

підготовка заключного звіту з аналізом результатів досліджень зразків-свідків металу корпусів реакторів.

За кошторисом заробітна плата інженера становить $1 700, провідного інженера $1 950, а експерта – $2 930 на місяць. Загалом із загальної суми договору на оплату праці цих фахівців припадає $841 тис. Ще $216 тис піде на зарплати адміністративного персоналу. На прибуток фірми відведено $106 тис.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. За даними «Вісника держзакупівель», у вересні 2014 року атомники вже замовляли цій фірмі додаткові роботи з контролю властивостей металу корпусів вказаних реакторів за $337 тис.

Одним з акціонерів «UJV Rez a. s.» є чеська компанія «Škoda JS a.s.», яка контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». На початку минулої зими він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому». Раніше на торгах її представляв І. Білодід, потім представником фірми у «Прозорро» був Вадим Волонцевич, а зараз ним є Петер Луптачік.

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