НОВИНИ

20.01.2017

Чехи Путіна отримали ще $1,9 мільйона «Енергоатома» на дослідження (зарплати і кошториси)

Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Із вересня «Ощадбанк» відписав «Датагруп» Яресько 59 мільйонів на зв’язок

У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Як нібито хворий суддя бігом тікав від журналістки і її питань про хабар (відео)

Керівник Державіаслужби пробачив Коломойському борг у $4 000 000 за порадою юриста МАУ

Екс-президенту «City Commerce Bank» повідомили про підозру і арештували його землю та зброю

Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Генпрокуратура отримали доступ до рахунків Азарова-молодшого в банках України

Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

«Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО під заставу 5 мільйонів за розкрадання в «БГ-банку»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Чехи Путіна отримали ще $1,9 мільйона «Енергоатома» на дослідження (зарплати і кошториси)

20 січня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 січня уклало угоду з фірмою «UJV Rez a. s.» (Чехія) про дослідження на $1,91 млн, або 52,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили дослідження опромінених зразків-свідків металу корпусів реакторів №2 Хмельницької АЕС, №3-4 Рівненської АЕС, №6 Запорізької АЕС комплекту 3EU Інтегральної програми. За два з половиною роки з дати підписання договору виконають:

  • вивантаження контейнера 3EU;
  • дослідження зразків-свідків контейнера 3EU та аналіз результатів (1 етап);
  • визначення флюенсу нейтронів, дослідження зразків-свідків контейнера 3EU та аналіз результатів (2 етап);
  • підготовка заключного звіту з аналізом результатів досліджень зразків-свідків металу корпусів реакторів.

витратиЗа кошторисом заробітна плата інженера становить $1 700, провідного інженера $1 950, а експерта – $2 930 на місяць. Загалом із загальної суми договору на оплату праці цих фахівців припадає $841 тис. Ще $216 тис піде на зарплати адміністративного персоналу. На прибуток фірми відведено $106 тис.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. За даними «Вісника держзакупівель», у вересні 2014 року атомники вже замовляли цій фірмі додаткові роботи з контролю властивостей металу корпусів вказаних реакторів за $337 тис.

Одним з акціонерів «UJV Rez a. s.» є чеська компанія «Škoda JS a.s.», яка контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». На початку минулої зими він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому». Раніше на торгах її представляв І. Білодід, потім представником фірми у «Прозорро» був Вадим Волонцевич, а зараз ним є Петер Луптачік.

календарний план кошторис

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.01.2017

Запоріжжя Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Львів У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Запоріжжя Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Київ «Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Київ Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Львів Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Суми Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Ужгород Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Черкаси Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Харків НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ