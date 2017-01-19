Як нібито хворий суддя бігом тікав від журналістки і її питань про хабар (відео)

Суддя Київського апеляційного адмінсуду Ігор Петрик, викритий Спеціальною антикорупційною прокуратурою та СБУ із грошима в мантії, переконував членів Вищої ради юстиції, що не брав цих грошей, а справа проти нього сфабрикована. Та коли журналісти спробували уточнити, як гроші потрапили до нього в мантію, суддя відштовхнув кореспондента й оператора, і швидко побіг. Про це йдеться в сюжеті Євгенії Слівко для програми «Наші гроші. Досудилися».

Ось 30 секунд погоні і суддівського спурту:

1 грудня 2016 року керівник САП Назар Холодницький повідомив про затримання судді Ігоря Петрика одразу після отримання хабара в розмірі $5 тис. В інтерв’ю програмі «Наші гроші. Досудилися» Назар Холодницький підкреслив, що гроші були знайдені у спеціально зробленій кишені суддівської мантії.

На засіданні Вищої ради юстиції, яка розглядала питання про відсторонення Ігоря Петрика від здійснення правосуддя, суддя перекладав вину на свого помічника. «Все, що тут сказано прокурором, може бути закинуто в город не мій, а мого помічника. Який чомусь кудись дзвонив, кудись ходив, щось він десь там брав. Я в цьому не задіяний і не маю ніякого відношення», – переконував Петрик членів ВРЮ.

«Гроші були вилучені безпосередньо у нього, не у помічників, не у прибиральників чи у домашніх улюбленців. А саме в нього» – стверджує натомість Назар Холодницький.

Коли журналісти звернулися до судді за коментарем щодо ролі помічника і появи грошей в його власній мантії, Ігор Петрик почав рятуватися втечею. Уникаючи відповідей на питання, суддя швидко пробіг майже квартал та «відірвався» від знімальної групи. Напередодні цього забігу суддя стверджував, що важко хворий і лікується у «Феофанії».

Гроші Ігор Петрик отримав за винесення рішення на користь ТОВ «БТУ» яке займається утилізацією небезпечних відходів. Компанія судилася з Міністерством екології та природничих ресурсів.

«Після проведення позапланової перевірки підприємству було анульовано ліцензію. Вони звернулися до суду, аби оскаржити рішення Міністерства екології», – розповідає Володимир Бучко, директор юридичного департаменту Мінекології. Суддя Петрик виніс рішення на користь компанії.

12 січня 2017 року Вища рада юстиції тимчасово відсторонила Ігоря Петрика від здійснення правосуддя. Суддя Петрик наразі лишається кандидатом на посаду судді нового Верховного Суду.

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