НОВИНИ

19.01.2017

Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО під заставу 5 мільйонів за розкрадання в «БГ-банку»

Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Суд арештував колекцію годинників залізничника, який сприяв продажу «УЗ» дерева з переплатою 13 мільйонів (виправлено)

Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

«Чорноморнафтогаз» дав юристам ще 6 мільйонів на повернення корабля, який сів на мілину в Мексиці

Армія почали купувати у «порошенківця» санітарні машини з китайськими шасі по $32 тисячі

Шестирічна тяганина по хабарю Преснера знову потрапила до суду першої інстанції

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

19 січня 2017

суддя петрикСуддю Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика випустили з-під домашнього арешту, але відібрали паспорт і зобов’язали з’являтися на кожну вимогу слідчих прокурора або судді. Також Петрику заборонили виїжджати з Києва до 3 лютого 2017 року.

Про це з зали Апеляційного суду Києва повідомив кореспондент «Наших грошей».

Петрик – кандидат на посаду судді Верховного суду. Чоловіка підозрюють у тому, що він взяв хабар у $5 тис. за судове рішення, яке повертало анульовану ліцензію підприємству з утилізації небезпечних відходів. Затримали суддю на робочому місці на початку грудня. Правоохоронці повідомили, що хабар чоловік тримав під суддівською мантією у спеціально зробленій кишеньці.

Адвокати Петрика наполягали на тому, що суддя взагалі не підозрюваний. Бо підозра, яку йому вручили, не має юридичної сили. Повідомлення про підозру мав вручити генпрокурор або його заступник. Однак керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький тоді був у відрядженні в Панамі. Тож із Панами він прислав фотокопію повідомлення, на якій підпис був поставлений на печатку, хоча має бути навпаки. Вручав фотокопію підозри рядовий прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренко.

Адвокати Петрика зауважили, що «інструкція з діловодства, яка є в ГПУ, забороняє передавати підписи документів електронною поштою. Це має здійснюватися або бандероллю, або фельд’єгерським зв’язком, або кур’єром».

Спеціалізована прокуратура просила суд лишити Петрика під вартою. Оскільки суддя може втекти, зокрема, до Німеччини – там навчалася його дружина Людмила Клим, в Німеччині народився син судді. Також Людмила Клим працює в компанії «Дікергофф», головний офіс якої розташовано у німецькому Вісбадені.

Прокурор зауважив, що Петрик, імовірно, тисне на свідків. Зокрема, на свого колишнього помічника Дмитра Лаврентьєва, якого після Нового року звільнили з суду. Петрик заперечив, що це якось пов’язано з ним. Адже раніше суд заборонив йому спілкуватися зі свідками, відповідно, судді не можна бачитися зі своїм помічником. Петрик натомість зауважив, що перед Новим роком Лаврентьєв пішов у відпустку. Відповідно до закону, в суді Лаврентьєва мали перевести на якусь іншу посаду, щоб він не перетинався з Петриком. А після Нового року, через те, що інших посад у суді начебто не було, Лаврентьєва звільнили.

У грудні одразу після затримання Петрик говорив про Лаврентьєва: «Це він комусь телефонував, про щось домовлявся, щось там отримував».

Весь грудень і половину січня суддя Ігор Петрик просидів під домашнім арештом з 23 вечора до 6 ранку, на Різдво прокуратура дозволила чоловікові поїхати з Києва.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.01.2017

Київ Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Львів Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Суми Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Ужгород Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Черкаси Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Харків НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Миколаїв Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Одеса Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Донецьк Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

Дніпро Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

16.01.2017

Київ Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Донецьк Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Луганськ Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ