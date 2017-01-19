Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

Суддю Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика випустили з-під домашнього арешту, але відібрали паспорт і зобов’язали з’являтися на кожну вимогу слідчих прокурора або судді. Також Петрику заборонили виїжджати з Києва до 3 лютого 2017 року.

Про це з зали Апеляційного суду Києва повідомив кореспондент «Наших грошей».

Петрик – кандидат на посаду судді Верховного суду. Чоловіка підозрюють у тому, що він взяв хабар у $5 тис. за судове рішення, яке повертало анульовану ліцензію підприємству з утилізації небезпечних відходів. Затримали суддю на робочому місці на початку грудня. Правоохоронці повідомили, що хабар чоловік тримав під суддівською мантією у спеціально зробленій кишеньці.

Адвокати Петрика наполягали на тому, що суддя взагалі не підозрюваний. Бо підозра, яку йому вручили, не має юридичної сили. Повідомлення про підозру мав вручити генпрокурор або його заступник. Однак керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький тоді був у відрядженні в Панамі. Тож із Панами він прислав фотокопію повідомлення, на якій підпис був поставлений на печатку, хоча має бути навпаки. Вручав фотокопію підозри рядовий прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренко.

Адвокати Петрика зауважили, що «інструкція з діловодства, яка є в ГПУ, забороняє передавати підписи документів електронною поштою. Це має здійснюватися або бандероллю, або фельд’єгерським зв’язком, або кур’єром».

Спеціалізована прокуратура просила суд лишити Петрика під вартою. Оскільки суддя може втекти, зокрема, до Німеччини – там навчалася його дружина Людмила Клим, в Німеччині народився син судді. Також Людмила Клим працює в компанії «Дікергофф», головний офіс якої розташовано у німецькому Вісбадені.

Прокурор зауважив, що Петрик, імовірно, тисне на свідків. Зокрема, на свого колишнього помічника Дмитра Лаврентьєва, якого після Нового року звільнили з суду. Петрик заперечив, що це якось пов’язано з ним. Адже раніше суд заборонив йому спілкуватися зі свідками, відповідно, судді не можна бачитися зі своїм помічником. Петрик натомість зауважив, що перед Новим роком Лаврентьєв пішов у відпустку. Відповідно до закону, в суді Лаврентьєва мали перевести на якусь іншу посаду, щоб він не перетинався з Петриком. А після Нового року, через те, що інших посад у суді начебто не було, Лаврентьєва звільнили.

У грудні одразу після затримання Петрик говорив про Лаврентьєва: «Це він комусь телефонував, про щось домовлявся, щось там отримував».

Весь грудень і половину січня суддя Ігор Петрик просидів під домашнім арештом з 23 вечора до 6 ранку, на Різдво прокуратура дозволила чоловікові поїхати з Києва.

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