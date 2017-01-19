НОВИНИ

19.01.2017

Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Генпрокуратура отримали доступ до рахунків Азарова-молодшого в банках України

Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

«Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО під заставу 5 мільйонів за розкрадання в «БГ-банку»

Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

19 січня 2017

Поліція підозрює службових осіб ПАТ «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Про це свідчить ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10 січня.

За даними слідства, у 2015 року Запорізька АЕС замовила ПАТ «Електропівденмонтаж-10» впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру на другому енергоблоці за 14,68 млн грн. Станом на січень 2016 року АЕС перерахувала приватній фірмі 8,80 млн грн.

Слідство встановило, що службові особи «ЕПМ-10» значно завищили вартість будівельно-монтажних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. Для виведення державних коштів у нелегальний обіг «ЕПМ-10» уклав ряд договорів на придбання нібито використаної кабельної продукції, металоконструкції, хімічної продукції, тощо з двома фіктивними фірмами – ТОВ «Укр пром груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» – на 1,80 млн грн. Саме на таку суму, на думку слідства, завдана шкода Запорізькій АЕС.

Слідчі з’ясували, що у 2015 р. «ЕПМ-10» придбав у «Укр пром груп» 1260 м кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ за 1,04 млн грн. За даними ДФС, у 2013-2015 рр. єдиним імпортером цього кабелю було ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс». Вона реалізувала його лише ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс», яке в свою чергу продало 10,5 тис м. кабелю тільки одному підприємству – «ЕПМ-10». Сталося це одного разу у листопаді 2014 року, і в подальшому «ЕПМ-10» не реалізовував кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області, які розслідують кримінальне провадження № 12016080020000576 від 19.02.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» по взаємовідносинам з ПАТ «Електропівденмонтаж-10». Суд клопотання задовольнив.

Суд також надав доступ до документів ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс», ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс», які знаходяться за одною адресою у м. Сєвєродонецьк, та «ЕПМ-10» щодо купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/.

ПАТ «Електропівденмонтаж-10» володіє латвійське ТОВ «Амто» (88% акцій), що належить белізькому офшору «Ларден Лімітед» (Larden Limited). Головою наглядової ради є Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом із латвійською «Амто Технолоджи» заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Запоріжжя Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Київ «Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Київ Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Львів Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Суми Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Ужгород Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Черкаси Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Харків НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Миколаїв Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Одеса Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ