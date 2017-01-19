Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Поліція підозрює службових осіб ПАТ «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Про це свідчить ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10 січня.

За даними слідства, у 2015 року Запорізька АЕС замовила ПАТ «Електропівденмонтаж-10» впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру на другому енергоблоці за 14,68 млн грн. Станом на січень 2016 року АЕС перерахувала приватній фірмі 8,80 млн грн.

Слідство встановило, що службові особи «ЕПМ-10» значно завищили вартість будівельно-монтажних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. Для виведення державних коштів у нелегальний обіг «ЕПМ-10» уклав ряд договорів на придбання нібито використаної кабельної продукції, металоконструкції, хімічної продукції, тощо з двома фіктивними фірмами – ТОВ «Укр пром груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» – на 1,80 млн грн. Саме на таку суму, на думку слідства, завдана шкода Запорізькій АЕС.

Слідчі з’ясували, що у 2015 р. «ЕПМ-10» придбав у «Укр пром груп» 1260 м кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ за 1,04 млн грн. За даними ДФС, у 2013-2015 рр. єдиним імпортером цього кабелю було ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс». Вона реалізувала його лише ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс», яке в свою чергу продало 10,5 тис м. кабелю тільки одному підприємству – «ЕПМ-10». Сталося це одного разу у листопаді 2014 року, і в подальшому «ЕПМ-10» не реалізовував кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області, які розслідують кримінальне провадження № 12016080020000576 від 19.02.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» по взаємовідносинам з ПАТ «Електропівденмонтаж-10». Суд клопотання задовольнив.

Суд також надав доступ до документів ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс», ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс», які знаходяться за одною адресою у м. Сєвєродонецьк, та «ЕПМ-10» щодо купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/.

ПАТ «Електропівденмонтаж-10» володіє латвійське ТОВ «Амто» (88% акцій), що належить белізькому офшору «Ларден Лімітед» (Larden Limited). Головою наглядової ради є Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом із латвійською «Амто Технолоджи» заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

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