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Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

19 січня 2017

Mi-24 UkraineНаціональне антикорупційне бюро України підозрює посадовців ДП «Авіакон» (Конотоп, Сумська обл.) у змові з іноземними офшорними компаніями, яка призвела до переплати $2,54 млн на закупівлі паливних баків для вертольотів.

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду м. Києва, куди детектив звернувся в рамках кримінального провадження №52016000000000428 від 14.11.2016 року.

Слідство встановило, що в кінці березня 2014 року «Авіакон» уклав угоду з компанією «Westan Group Associates Ltd» (Сент-Кітс і Невіс) на поставку 12 паливних баків  виробництва АТ «ТАМ «Тбілавіамшені» (Грузія) для вертольотів типу МІ-24. Вартість угоди склала $288 тис, або $24 тис/шт.

Через декілька днів було укладено другий контракт на поставку вже 200 паливних баків по тій самій ціні, а загальна вартість контракту склала склала $4,80 млн грн.

В свою чергу «Westan Group Associates Ltd» на виконання договорів з «Авіакон»  уклала дві угоди з грузинським «ТАМ «Тбілавіамшені» на $144 тис та $2,40 млн. Паливні баки закуповувалися по $11-13 тисяч за одиницю – вдвічі дешевше від ціни в угодах з «Авіаконом».

За цими договорами держпідприємство перерахувало $780 тис на рахунок «Westan Group Associates Ltd», відкритий в «Альфа-Банку» в Мінську.

Також до розрахунків було залучено ще дві компанії  офшорних юрисдикцій «Millwood Services Ltd» (Біліз) та «Linway Management Llp» (зареєстрована в Англії двома белізькими офшорами). Перша отримала від конотопського держзаводу на свій рахунок в латвійському «Baltikums Bank» $108 тис, другій українські ремонтники перевели $36 тис на рахунок в інший латвійський банк – JCC «Trasta Komercbanka».

Екс-директор Авіакон Анатолій Буцан (зліва) та гендиректор Укроборонпром Роман Романов

Екс-директор Авіакон Анатолій Буцан (зліва) та гендиректор Укроборонпром Роман Романов

З судових матеріалів невідомо, чи були повністю виплачені кошти за контрактами і чи була поставлена продукція. Але в клопотаннях НАБУ вказало, що підозрює переплату за двома контрактами в сумі $2,54 млн. За нинішнім обмінним курсом це близько 70 млн грн.

В клопотаннях до суду детектив попросив доступи до документів та рахунків фігурантів справи в іноземних банках, а також до рахунків грузинського постачальника паливних баків в «Bank of Georgia». Суд ці клопотання задовольнив.

В 2014 році ДП «Авіакон» очолював Анатолій Буцан, з грудня в.о. директора є Ігор Марченко. Підприємство є фігурантом низки кримінальних проваджень про закупівлю контрабандної продукції або по завищеним цінам.

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