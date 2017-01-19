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Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

19 січня 2017

Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації (Черкаська область) 17 січня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» про постачання природного газу на 5,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 700 тис куб м газу по 7 429 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 11% дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Черкаська «Центральна газопостачальна компанія» належить Наталії Деркач, власниці фірми зі схожою назвою – ТОВ «Центральна газова компанія», яким керує Людмила Кивенко.

Номер телефону переможця (0472) 32 00 87 співпадає з ТОВ «Укрфінгаз» Андрія Карнаухова і ТОВ «Укргазпетролеум» Олексія Безушка. Раніше цей номер також використовувало ТОВ «Енергогазрезерв» Олексія Кивенка, який був прописаний за однією адресою зі згаданою Людмилою Кивенко. Ця фірма зареєстрована в одному будинку з переможцем.

У 2007-2009 роках Кивенко був членом правління ПАТ «Черкасигаз» із групи Дмитра Фірташа, а в 2014 році висувався до міськради Черкас від «Партії промисловців і підприємців України» Анатолія Кінаха.

Також Кивенко володів черкаським ТОВ «Обласна газорозподільча компанія Укргаз». Нині воно переоформлене в Житомирі на харківське ПП «Іраван», власником якого є Агашірінлі Ельнур Ільхам Огли.

СтанкєєваУ нинішніх торгах також брали участь ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського, волноваське ТОВ «Ас» донеччанки Людмили Станкєєвої, раніше відомої як замдиректора донецької філії ДК «Газ України», та ТОВ «Черкасигаз Збут».

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