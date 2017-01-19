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Керівник Державіаслужби пробачив Коломойському борг у $4 000 000 за порадою юриста МАУ

19 січня 2017

У 2014 році Державіаслужба планувала заборонити доступ до нових авіамаршрутів компаніям, які мають заборгованість перед державою. Однак тодішній голова Державіаслужби Денис Антонюк, який більшу частину професійного життя працював в МАУ, після консультацій з юристом МАУ, погодився прибрати вимогу щодо сплати боргів. Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Найбільший перевізник країни, «Міжнародні авіалінії України» Ігоря Коломойського та Арона Майберга, 2014-го почав накопичувати борг зі сплати авіаційного збору. Авіакомпанії закладають збір у вартість квитка і надалі мають перераховувати в Державний спецфонд.

Вимога сплатити борги, щоб отримати дозвіл на новий маршрут, була зафіксована в проекті  нового Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній. Документ готували спеціалісти Державіаслужби.  Коли ж він потрапив до тодішнього очільника Служби Дениса Антонюка, ця вимога зникла.

Детективи Національного антикорупційного бюро з’ясували, як це трапилося. Денис Антонюк відправив Порядок на узгодження юристу Дмитру Денісову. Це засновник адвокатської компанії «Правочин», яка у 2010-2015 рр. обслуговувала МАУ в юридичних питаннях. Дмитро Денісов серед іншого викреслив з документу вимогу щодо сплати боргів і повернув документ Денису Антонюку. Тодішній голова Державіаслужби підписав його без цієї вимоги.

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Денис Антонюк вважає, що вчинив правильно. «Не вішайте на нас чужу функцію! Ми можемо перевірити, літаки справні чи ні, люди, які літають за штурвалом, сертифіковані чи ні, а ось сплачені чи не сплачені, вчасно чи невчасно податки, це не сюди, це не в Державіаслужбу, – вважає екс-посадовець. –  Якщо МАУ винна державі грошей, це мусить вирішувати прокуратура, Мінфін та податкова».

На думку детективів Національного антикорупційного бюро, це дозволило МАУ продовжувати збирати збір з громадян і не перераховувати його державі. У 2014-2015 рр. МАУ зібрали з пасажирів понад $4 млн авіазбору і залишили собі.

Наразі авіакомпанія Коломойського намагається довести в адмінсуді, що Державіаслужба не мала права виставляти їй рахунки на сплату авіазбору, який сама МАУ стягувала з пасажирів, оскільки збір не був чітко виписаний в законодавстві. Позов у першій інстанції МАУ програла в листопаді 2016-го.

Попри це голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький з листопада не підписує підозри президенту та головному бухгалтеру МАУ, а також екс-голові Державіаслужби.

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