Генпрокуратура отримали доступ до рахунків Азарова-молодшого в банках України

Печерський райсуд м. Києва 12 січня надав слідчим Генпрокуратури доступ до банківських рахунків колишнього народного депутата Олексія Азарова.

Азаров-молодший відкрив рахунки у «Альфа-банку», «Актив-банку», банку «Хрещатик», «Імексбанку» та у «Правекс-банку». В останньому у Азарова також є індивідуальний сейф. На представництво його інтересів в «Хрещатику», «Імексбанку» і «Правекс-банку» екс-нардеп виписав довіреності.

Крім того, підконтрольне сімейству Азарових ТОВ «Аккорд Фінанс» у 2009 року відкрило рахунок у «Родовід банку».

Суд надав слідчим доступ до приватних рахунків Азарова і рахунків «Аккорд Фінансу» для дослідження руху коштів по них і встановлення джерел походження цих грошей та їх подальшого використання.

Нагадаємо, 31.12.2014 було порушено кримінальне провадження про незаконне збагачення Олексія Азарова, сина екс-прем’єра Миколи Азарова. Досудове розслідування здійснює Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Слідство встановило, що у період з 12.12.2012 по 27.11.2014 Олексій Азаров одержав із невстановлених джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7,7 млн євро, 600 тис швейцарських франків та $500 тис. Надалі ці гроші було розміщено у банках Швейцарії, Італії та Ліхтенштейну.

При цьому у 2012-2014 Азаров задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19,65 млн грн.

23.01.2015 Олексію Азарову було повідомлено про підозру по ч.3 ст.368-2 КК, і оголошено в розшук.

За даними судового держреєстру відомо, що у листопаді минулого року його адвокат намагався скасувати арешт автомобіля Мерседес, накладений у березні 2015 року. Однак суд відмовив. Своє клопотання адвокат аргументував тим, що з квітня 2014 року автомобіль належить іншій особі. Та суд не прийняв до уваги свідоцтво про реєстрацію автомобіля, видане у квітні 2014 року у окупованому Криму.

Також адвокати Азарова намагалися зняти арешт з двох будинків Азарова у м.Ольбія в Італії і банківського рахунку компанії «Agosto 2012 s.r.l.», накладених у липні 2015 року. Суд також у цьому клопотанні відмовив.

Інших даних щодо справи про незаконне збагачення Олексія Азарова у держреєстрі немає.

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