Екс-президенту «City Commerce Bank» повідомили про підозру і арештували його землю та зброю

Суд наклав арешт на майно і кошти колишнього президента ПАТ «Міський комерційний банк» (City Commerce Bank) Рейніса Тумовса. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 12 січня.

Арештовано шість земельних ділянок, які Тумовс купив у січні та липні 2014 року: 18,66 га на території Лишнянської сільради Макарівського району і 0,30 га на території Вишеньківської сільради Бориспільського району.

Крім того, суд арештував 37 предметів вогнепальної зброї (рушниці, карабіни, пістолети, мисливський штуцер) з комплектуючими, близько 100 мисливських ножів, лук, арбалет, а також набої різного калібру до мисливської зброї. Ця зброя була вилучена у ході розслідування ще у вересні 2015 року в будинку по вул. Ахматової, 22. Встановлено, що всі предмети належать Тумовсу. Увесь цей час вони зберігалися в управлінні поліції в Києві.

Також суд наклав арешт на грошові кошти Тумовса в «Укргазбанку». Сума коштів не повідомляється.

Крім того, накладено арешт на транспортні засоби, що належать банкіру: автомобілі ГАЗ і AC AC-U 39095 ВП6.

У квітні 2016 року на адресу Головного слідчого управління Нацполіції України надійшов цивільний позов уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів про стягнення з Тумовса, Грабовецького та інших задіяних у схемі осіб завданої шкоди у сумі 532 млн грн.

30 грудня Тумовсу було повідомлено про підозру у заволодінні коштами «City Commerce Bank» і легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Йому загрожує від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи «City Commerce Bank», у т.ч. президент банку Рейніс Тумовс та голова правління банку Дмитро Грабовецький, у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи з метою виведення активів з банку шляхом укладення низки кредитних договорів з фіктивними фірмами, перерахували кошти на рахунки підконтрольних їм компаній, заволодівши грошима банку. Список компаній можна подивитися тут.

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