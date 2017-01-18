Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

ПАТ «Карпатська рудна компанія» через суд змусила Держслужбу геології та надр скасувати призупинення дії спецдозволу на видобуток золото-поліметалічних руд на родовищі Берегівське в Закарпатській області.

Про це стало відомо з ухвали Вищого адміністративного суду України.

На початку 2012 року ТОВ «Карпатська рудна компанія» («КРК») отримало спецдозвіл № 4113 на дослідно-промислову розробку родовища Берегівське. 17 лютого 2014 року, за кілька днів до втечі Януковича, підприємство було реорганізоване в ПАТ, а юрадреса змінилась з Києва на Берегове Закарпатської області.

В кінці березня того року регіональне відділення Держдепартаменту геологічного контролю провело планову перевірку фірми, в результаті якої були виявлено близько десятка порушень законодавства з боку бізнесменів. Так, у компанії не виявилося оригіналу угоди про користування родовищем, не виконано відразу низку умов спецдозволу, не було розпочате обіцяне буріння нових свердловин та інше.

На основі даних перевірки в кінці квітня 2014 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозвілу на розробку руд на родовищі Берегівське та дало фірмі місяць на виправлення порушень. Але та звернулася до суду з вимогою скасувати наказ Держгеонадр.

В суді «КРК» надала експертний висновок казенного підприємства «Кіровгеологія» Держгеонадр про те, що фірма виконує умови спецдозволу та виправила порушення. А частину встановлених перевіркою порушень фірма скасувала в судовому порядку.

В зв’язку з цим в середині жовтня 2016 року Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав поновити дію спецдозволу «КРК», в грудні це рішення підтримав і апеляційний суд.

У свою чергу Вищий адмінсуд заявив, що Держгеонадр в своєму позові не вказала норми, які порушили суди попередніх інстанцій, приймаючи рішення на користь фірми. А тому взагалі відмовився приймати касацію до розгляду.

Раніше засновниками «Карпатська рудна компанія» були Валерій Бредихін та ТОВ «ГГП «Бріком», директором якого також був Бредихін. Він мав спільну фірму «Линкруст» з дружиною екс-міністра МВС Віталія Захарченка Людмилою. Крім того, Бредихін разом з самим Захарченком володіють товарним знаком «Трибушани».

Влітку власником 100% акцій «Карпатська рудна компанія» стала кіпрська фірма «Аvellana gold ltd», а в серепні Бредихін був звільнений з посади голови наглядової ради та директора підприємства. Керівником «КРК» було призначено Миколу Гожика. За даними ЗМІ, Гожик раніше займав посаду директора з розвитку «КРК». Зараз на нього також переоформлене «ГГП «Бріком».

Власником «Аvellana gold ltd» вказаний громадянин США Севедж Браян. Він очолює раду директорів «Pioneer Management LLC», яка надає консультаційні послуги в сфері природних ресурсів. Браян стверджує, що «Аvellana gold ltd» була створена «після Євромайдану групою міжнародних інвесторів, які сприйняли події в Україні як провісник змін…».

В вересні «Аvellana gold ltd» отримала три спецдозволи на розвідку та видобуток поліметалічних руд на Західній Україні. Роботи будуть проводитися на двох родовищах, на які має дійсні спецдозволи «КРК» – Берегове та Мужієвське. Також «Аvellana gold ltd» отримало спецдозвіл на роботи на родовищі в Квасово.

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