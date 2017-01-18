Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО під заставу 5 мільйонів за розкрадання в «БГ-банку»

Екс-заступника голови правління «БГ-банку» Вадима Дратвера Шевченківський районний Києва лишив під вартою до середини березня. Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Суди попередніх інстанцій призначили Дратверу заставу в 5 млн. грн.

Вадима Дратвера підозрюють у службовому підробленні документів та заволодінні 80 млн грн. «БГ-банку».

Як повідомляла програма «Наші гроші», у 2014 році «БГ-банк» здійснив низку операцій із виведення активів попри те, що в ньому вже працював куратор Нацбанку.

Голова правління банку Андрій Осипенко досі перебуває у розшуку.

Вадима Дратвера правоохоронці теж шукали, і затримали у червні 2016 року у столичному метро. На суді прокурор заявив, що під час обшуку у квартирі Дратвера в Київській області було знайдено копію закордонного паспорта з фотографією Дратвера та прізвищем іншої особи.

Дратвер у суді заявив, що не знав, що перебував у розшуку, бо його ніхто не повідомив. Закордонного паспорта не має взагалі. Натомість, має родину, зокрема, дитину, якій 1 рік і 8 місяців, і вже 7 місяців не бачить їх. Тому просив суд не тримати його під вартою: «Хочу скористатися кредитом довіри суду», – сказав затриманий банкір.

Нагадаємо, в «БГ-Банку» були 4,6 млн євро позики Європейського інвестиційного банку. Кредитні гроші призначалися на реалізацію інвестпроекту «Укренерго» і мала бути рекредитована Мінфіном. Мінфін обрав «БГ-банк» партнером ще коли фактичним власником банку син екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артем.

В листопаді 2014 року з банкрутуючого «БГ Банку» були виведені держоблігації майже на $4,70 млн. За п’ять днів до оборудки замголови правління цього банку було призначено Вадима Дратвера, якого тепер в НБУ називають одноосібним виконавцем крадіжки. При цьому, куратор від НБУ Валентина Дика свого часу оборудку не помітила. Хоча той же Дратвер до крадіжки банкіром був лише десять днів, а до того він з партнерами був засновником низки фірм, які були прописані в житомирському підвалі. Зараз Дратвер знаходиться в СІЗО без грошей на заставу в 5 млн грн.

Через тиждень після виведення облігацій з «БГ Банку» їх за $4,50 млн купила фінансова група ICU, якій через певний час Мінфін погасив номінальну вартість паперів та виплатив купонний дохід в 7,75-9,45%.

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