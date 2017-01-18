НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб ДП «Харківське державне виробниче авіаційне підприємство» у змові з посадовцями шотландської «Portvilla Тrading LP» для привласнення більше 50 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду м. Києва, куди дектив звернувся в рамках кримінального провадження № 22014220000000065 від 03.04.2014 року.

Слідство встановило, що в березні 2013 року «ХДАВП» та «Portvilla Тrading LP» уклали агентський договір про надання шотландською компанію послуг з продажу літаків. За це харківське підприємство зобов’язалося перерахувати фірмі винагороду в 6% від вартості літака.

В подальшому протягом 2013-2016 років посадовці «ХДАВП» перерахували на рахунки «Portvilla Тrading LP» понад 50 млн грн.

Ці гроші були заплачені начебто за організовані фірмою переговори з Прикордонною службою Комітету нацбезпеки Республіки Казахстан та Внутрішніми військами МВС цієї ж країни про придбання ними двох літаків АН 74Т-200А загальною вартістю понад $59 млн.

При цьому, Головне управління авіації Прикордонної служби Комітету нацбезпеки Казахстану повідомило українським правоохоронцям, що їм нічого не відомо про компанію «Portvilla Тrading LP» чи її співробітників, будь-які переговори з фірмою про купівлю літаків не проводилися.

Слідство встановило, що держпідприємство за фіктивні агентські послуги в 2013-2015 році перерахувало близько $2,4 млн на рахунок «Portvilla Тrading LP», відкритий в латвійських банках «Rietumu Banka» та «Baltikums Bank AS», центральні офіси яких розміщені в Ризі.

Детектив звернувся з клопотанням надати йому доступ до документів та речей латвійських банків, які містять інформацію про їх клієнта – компанію «Portvilla Trading LP». Але суд це клопотання задовольнив частково: дозволив доступ до документів «Rietumu Banka» та «Baltikums Bank AS», які містять інформацію про рух коштів в 2013-2017 роках на рахунках «Portvilla Тrading LP». А також дозволив доступ до документів про уповноважених фірмою розпорядників коштів з цих рахунків. Однак в доступі до речей фірми суд відмовив, заявивши про відсутність повних і конкретних відомостей.

«Portvilla Тrading LP» зареєстрована в червні 2012 році в Единбурзі (Шотландія) і своїх бенефіціарів не розкриває.

ДП «Харківське державне виробниче авіаційне підприємство» входить до державного концерну «Укроборонпром», спеціалізується на виробництві літаків, запчастин до них та обслуговуванні авіатехніки. В травні 2015 року порушено справу про банкрутство підприємства.

В 2008-2015 роках гендиректором «ХДАВП» був Анатолія Мяліца, зараз керівником підприємства є його колишній перший заступник Ігор Сунцов.

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за підозрою, що посадовці «ХДАВП» в 2011 році уклала фіктивний договір страхування з ПАТ «Страхова компанія «Лемма» на суму 7,56 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу про фіктивні агентські виплати іншого підприємства «Укроборонпрому» – ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», посадовців якої підозрюють у виведенні $1,95 млн через іншу шотландську компанію «Fuerteventura Inter LP». В 2015 році ці гроші були перераховані в естонський «Versobank AS».

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