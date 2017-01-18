Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Міністерство охорони здоров’я України 30 грудня продовжило до кінця березня договір з ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» (Трускавець, Львівська обл.) про послуги з реабілітації хворих на церебральний параліч дітей на 9,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Первісний договір було укладено за переговорною процедурою 11 листопада.

Клініка Володимира Козявкіна має надати послуги з реабілітації 492 дітей пільгових категорій.

Кожна 13-денна путівка коштує 18 557 грн. без ПДВ. Із них 6 834 грн. – медична складова, а 11 723 грн. – перебування в стаціонарі з розрахунку 902 грн. за добу (проживання та харчування).

Це майже вдвічі дорожче від вартості санаторних путівок, які замовляє Фонд соцстраху. Так, проживання з харчуванням у санаторії «Миргородкурорт» коштує держбюджету 497 грн. за добу.

Нинішню закупівлю у клініки Козявкіна провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Бюджетна програма «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування» на 2016 рік передбачає 9,13 млн грн. на реабілітацію дітей із ДЦП шляхом використання запатентованого методу В.І. Козявкіна.

«Його принципова відмінність полягає в тому, що він дозволяє спочатку нормалізувати м’язовий тонус, а потім, застосовуючи різноманітні традиційні і нетрадиційні терапевтичні впливи на пацієнта поліпшити його руховий та психомовний статус», – вказано в обґрунтуванні закупівлі.

Представник «Центру протидії корупції» Олександра Устінова опублікувала калькуляцію вартості стаціонарного курсу реабілітації одного пацієнта у клініці Козявкіна за направленням МОЗ України. Загалом курс коштує 22 132 грн., з яких 9 860 грн. припадає на медичну складову, а 12 272 грн. – на перебування в стаціонарі (944 грн. за добу). При цьому до медичної складової входить плата за використання інтелектуальної вартості в розмірі 29%, або 2 485 грн. Окремо на прибуток клініки відведено 14% від загальної вартості курсу.

«Варто відмітити, що пан Козявкін входив до номенклатурної групи, яка формувала технічне завдання до цієї закупівлі, тобто сам фактично виділяв принциповість методу та відправляв на лікування дітей до своєї клініки», – вказує Устінова.

«Міжнародна клініка відновного лікування» належить Володимиру Козявкіну та його дружині Яніні Козявкіній. Також до складу засновників клініки входить ТОВ «Інститут проблем медичної реабілітації» їхніх доньок Наталії та Ольги Козявкіних.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Медицина