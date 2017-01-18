Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 16 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про постачання природного газу на 109,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 13,40 млн кубометрів газу по 8 168 грн. за тисячу кубометрів із ПДВ без урахування вартості транспортування.

Це на два відсотки дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Укргазпродакшн» із різницею в ціні 0,04%. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

«Енерджі трейд груп» через ланцюжок пов’язана із Русланом Журилом – керівником ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», який раніше був заступником директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Після призначення Журила до ОГХК вона стала найбільшим постачальником держкомпанії.

Фірма також пов’язана із екс-директором СхідГЗК Сергія Дробота. У 2014 році він отримав підвищення і став гендиректором ДК «Ядерне паливо», куди і входить урановий комбінат.

«Енерджі трейд груп» виграє державні тендери з 2009 року й відтоді отримала підрядів на 1,62 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК та ОГХК.

Зокрема СхідГЗК у квітні 2016 року замовила їй газу на 74,46 млн грн.

Власником дніпровського «Укргазпродакшну» зі статутним капіталом 2 тис грн. є Віталій Анатолійович Катрага з Боярки Київської області. Особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від ВО «Батьківщина» Ігоря Скосара.

Номер телефону фірми 067 5201919 використовує кіровоградське ТОВ «Екоенергосервіс» Руслана Валерійовича і Тімура Валерійовича Лаврінових. Останній раніше володів нині ліквідованим ТОВ «Теплоенергоконтакт» з Олександрії Кіровоградської області з місцевими жителями Володимиром Медведєвим і Володимиром Самінським та черкащанином Ігорем Береславським.

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