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Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

18 січня 2017

Суд визнав колишнього голову Сумської обласної виборчої комісії (ОВК) Олега Самойлова винним  у розтраті 85 тис грн. бюджетних коштів та заволодінні 76,5 тис грн., і призначив йому три роки умовно з позбавлення права обіймати посади. Про це свідчить вирок  Зарічного райсуд у м. Суми від 26 грудня 2016 року.

У серпні 2015 року голова ОВК замовив у приватного підприємця послуги з тиражування документації виборчої комісії, оренду автомобільного транспорту, а також послуги з поточного ремонту комп’ютерної техніки та заправки картриджів на загальну суму 85 тис грн.

За попередньою домовленістю Самойлова з підприємцем, останньому не потрібно було виконувати послуги, пов’язані із діяльністю виборчої комісії по підготовці місцевих виборів. Натомість, ФОП повинен був віддати екс-голові ОВК 90% від загальної суми замовлених послуг, тобто 76,5 тис грн.

В подальшому сторони підписали акти виконаних робіт, і підприємець отримав бюджетні кошти у розмірі 85 тис грн. за послуги, які не були надані.

Правоохоронці затримали Самойлова у вересні 2015 року, коли той отримав від приватного підприємця 76,5 тис грн.

У суді екс-голова ОВК вину визнав частково. Він повідомив, що підприємець надавав послуги не належним чином, і тому повернув кошти. Винним Самойлов визнав себе тільки в тому, що підписав акти виконаних робіт, розуміючи, що ФОП не зможе їх виконати.

Втім, суд визнав Самойлова винним, і врахувавши його незадовільний стан здоров’я, позитивні характеристики, призначив йому 3 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 2 роки, а також позбавлення права обіймати певні посади і займатись певною діяльністю по виконанню організаційно розпорядчих і адміністративно-господарських  функцій у сфері службової діяльності на 3 роки.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 26 грудня.

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