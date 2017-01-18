НОВИНИ

18.01.2017

Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Суд арештував колекцію годинників залізничника, який сприяв продажу «УЗ» дерева з переплатою 13 мільйонів (виправлено)

Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

«Чорноморнафтогаз» дав юристам ще 6 мільйонів на повернення корабля, який сів на мілину в Мексиці

Армія почали купувати у «порошенківця» санітарні машини з китайськими шасі по $32 тисячі

Шестирічна тяганина по хабарю Преснера знову потрапила до суду першої інстанції

Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

16.01.2017

Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

18 січня 2017

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють службових осіб Бучанської міської ради в організації незаконної схеми передачі права на забудову 10 га землі особам, серед яких фігурують власники фірми, пов’язані з мером Бучі Анатолієм Федоруком. Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2016 року.

За даними НАБУ, у 2015 році міськрада встановила середню базову вартість 1 кв м землі у м. Буча на рівні 154 грн. При цьому, розмір плати за суперфіцій (права користування чужою земельною ділянкою для забудови) склала 7% від нормативної оцінки ділянки на рік. Того ж року Бучанська міськрада почала передавати земельні ділянки, які перебували у комунальній власності, у користування комунального підприємства «Бучабудзамовник».

В подальшому КП «Бучабудзамовник» укладало договори суперфіцію з зацікавленими особами. Дозволи на укладання договорів суперфіцію надавала Бучанська міська рада. Причому, за інформацією детективів, відповідні рішення міськрада не публікувала, і таким чином приховувала незаконну передачу права забудови ділянок комунальної власності третім особам, яка проходила без земельного аукціону.

Детективи встановили, що у 2015-2016 рр. за такою схемою у користування третім особам було передано 10 га землі, нормативна вартість якої складає 16,16 млн грн., а ринкова – понад 80 млн грн. Крім того, плата за користування цими ділянками за договором суперфіцію у розмірі 1,13 млн грн. на рік не надходила до міського бюджету Бучі. Вона йшла на рахунки КП «Бучабудзамовник».

В НАБУ вважають, що земельні ділянки комунальної власності на неконкурентних умовах передавались підприємствам та особам, які пов’язані з мером Бучі Анатолієм Федоруком.

Зокрема, у березні 2016 року земельну ділянку площею 0,75 га, нормативна вартість якої складає 1,16 млн грн., за договором суперфіцію було передано у користування ПрАТ «Меліоратор». Основними власниками компанії є Василь Яцюк разом з дружиною Валентиною та сином Ігорем, які, за інформацією детективів, пов’язані з Федоруком.

Детективи НАБУ, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000458 від 02.12.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації Бучанської міськради щодо взаємовідносин з КП «Бучабудзамовник», до документів комунального підприємства та його рахунків. Суд надав доступ.

Як повідомлялося, у минулому році суд обирав  і продовжував меру Бучі Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За інформацією Генпрокурора Юрія Луценка, Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду вартістю понад 100 млн грн.

У минулому році ГПУ також проводила обшуки у Федорука та в мера сусіднього Ірпеня Володимира Карплюка в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.01.2017

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Ужгород Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Черкаси Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Харків НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Миколаїв Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Одеса Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Донецьк Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

Дніпро Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

16.01.2017

Київ Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Донецьк Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Луганськ Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Київ Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

Одеса Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Київ Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ