Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють службових осіб Бучанської міської ради в організації незаконної схеми передачі права на забудову 10 га землі особам, серед яких фігурують власники фірми, пов’язані з мером Бучі Анатолієм Федоруком. Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2016 року.

За даними НАБУ, у 2015 році міськрада встановила середню базову вартість 1 кв м землі у м. Буча на рівні 154 грн. При цьому, розмір плати за суперфіцій (права користування чужою земельною ділянкою для забудови) склала 7% від нормативної оцінки ділянки на рік. Того ж року Бучанська міськрада почала передавати земельні ділянки, які перебували у комунальній власності, у користування комунального підприємства «Бучабудзамовник».

В подальшому КП «Бучабудзамовник» укладало договори суперфіцію з зацікавленими особами. Дозволи на укладання договорів суперфіцію надавала Бучанська міська рада. Причому, за інформацією детективів, відповідні рішення міськрада не публікувала, і таким чином приховувала незаконну передачу права забудови ділянок комунальної власності третім особам, яка проходила без земельного аукціону.

Детективи встановили, що у 2015-2016 рр. за такою схемою у користування третім особам було передано 10 га землі, нормативна вартість якої складає 16,16 млн грн., а ринкова – понад 80 млн грн. Крім того, плата за користування цими ділянками за договором суперфіцію у розмірі 1,13 млн грн. на рік не надходила до міського бюджету Бучі. Вона йшла на рахунки КП «Бучабудзамовник».

В НАБУ вважають, що земельні ділянки комунальної власності на неконкурентних умовах передавались підприємствам та особам, які пов’язані з мером Бучі Анатолієм Федоруком.

Зокрема, у березні 2016 року земельну ділянку площею 0,75 га, нормативна вартість якої складає 1,16 млн грн., за договором суперфіцію було передано у користування ПрАТ «Меліоратор». Основними власниками компанії є Василь Яцюк разом з дружиною Валентиною та сином Ігорем, які, за інформацією детективів, пов’язані з Федоруком.

Детективи НАБУ, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000458 від 02.12.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації Бучанської міськради щодо взаємовідносин з КП «Бучабудзамовник», до документів комунального підприємства та його рахунків. Суд надав доступ.

Як повідомлялося, у минулому році суд обирав і продовжував меру Бучі Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За інформацією Генпрокурора Юрія Луценка, Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду вартістю понад 100 млн грн.

У минулому році ГПУ також проводила обшуки у Федорука та в мера сусіднього Ірпеня Володимира Карплюка в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом.

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