Суд арештував колекцію годинників залізничника, який сприяв продажу «УЗ» дерева з переплатою 13 мільйонів

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Слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва Тарас Оксюта задовольнив клопотання детектива НАБУ Ярослава Поминального і наклав арешт на майно колишнього в.о. начальника ДП «Управління промислових підприємств Укрзалізниці» Ярослава Жмурка. Про це свідчить ухвала від 5 січня.

Суд арештував вилучені під час обшуку вдома у Жмурка: ноутбук MacBook Pro, а також годинники «Рекорд», «Montblanc automatic», «Omega», «Atlantic» та «Longiness Automatic».

3 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура виділила матеріали стосовно Жмурка в окреме провадження №52017000000000001.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Жмурко у 2014-2015 роках, діючи у змові з невстановленими особами ДП «УПП УЗ», створював для підконтрольних йому та афілійованих підприємств сприятливі умови участі у державних закупівлях держпідприємства.

Йдеться про договори на поставку деревини із ТОВ «Західспецбудмеханізація» – 10,09 млн грн., ТОВ «Граніт-Захід» – 4,72 млн грн., ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» – 13,83 млн грн. та ДП «Константа-Агро» – 3,72 млн грн. Різниця між вартістю поставленої у 2014-2016 рр продукції на адресу ДП «УПП УЗ» і ринковою вартістю – 13,65 млн грн.

30.08.2016 Жмурку було повідомлено про підозру по ст.191, санкція якої передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна, у рамках кримінального провадження № 42015000000001259 від 23.06.2015 за фактом заволодіння вказаними фірмами і посадовцями ДП «УПП УЗ» державними коштами.

31 серпні Жмурку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 965 тис грн, які заплатив його адвокат.

Ярослав Жмурко свого часу був прописаний у Львові в одній квартирі з Оксаною Зюбрик-Жмурко, яка опосередковано володіла фірмами «Судововишнянський цегельний завод» і «Константа-Агро». Родич Оксани – Ігор Зюбрик – є співвласником компанії «Західспецбудмеханізація».

Ярослав Жмурко відомий як голова «Львівського товариства» в Києві.

Нагадаємо, що НАБУ розслідує ще одне кримінальне провадження №52015000000000005 від 08.12.2015. Організатором злочину називали недавнього керівника ДП «УПП УЗ». У провадженні також фігурують близькі до Жмурка компанії і сума збитків від закупівель деревини оцінювалась у 50 млн грн.

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