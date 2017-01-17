Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

17 січня 2017
ДП «Селидіввугілля» 13 січня за результатами тендерів уклало три угоди про закупівлю запасних частин до гірничодобувного обладнання на загальну суму 198,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом року ТОВ «Доненергоекспорт» поставить запчастин до скребкових конвеєрів на 101,75 млн грн., а ТОВ «Тріалтрейд» – до очисних комбайнів і стрічкових конвеєрів на 96,59 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Серед іншого «Селидіввугілля» придбало гайки М24 по 36 грн. за штуку. Це відповідає 340 тис грн. за тонну таких гайок. Це значно дорожче від прайсової ціни виробника «Дружковський метизний завод», який у 2016 році пропонував гайки М24 різного класу міцності по 25-55 тис грн. за тонну.
Датчики ДКС замовили по 3 260 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу майже втричі дешевше – по 1 154 грн. за штуку.
У торгах щодо очисних комбайнів також брали участь ТОВ «НПП «Техпром» і ТОВ «Шеренторг». На інших двох тендерах переможці змагалися лише між собою.
«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.
Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.
Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова, яким керує той самий Горностаєв.
«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав підрядів на 267,32 млн грн., переважно у нинішнього замовника.
Київський «Тріалтрейд» нині записано на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше фірма була зареєстрована в Донецьку під назвою «ДКІ Груп» і належала згаданому Дмитру Астафурову та Наталі Астафуровій.
Усього з жовтня вона виграла торгів на 119,13 млн грн.
Більше про норови «Селидіввугілля» на допорогових закупівлях читайте тут.
|Постачальник
|Найменування продукції
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од.
|ТОВ «Доненергоекспорт»
|Привідна станція СП-26У з одним привідним блоком
|од.
|2
|792 782,00
|Рама приводу конвеєру СП26У під комбайн К103М з ВСП
|од.
|4
|455 850,00
|Блок-зірка СП-26 УШ
|од.
|26
|257 654,00
|Редуктор СП26У
|од.
|3
|218 015,00
|Редуктор СПЦ26.11.01.000-02
|од.
|6
|183 331,00
|Блок-зірка СП-26У
|од.
|30
|178 376,00
|Редуктор СП202М.01.01.000
|од.
|4
|158 556,00
|Головка концева СП202.44.000
|од.
|12
|118 917,00
|Головка концева СП202.44.000.02
|од.
|12
|84 233,00
|Вал СП26.12.00.004-01
|од.
|8
|76 305,00
|Вал 1 передачі редуктора КСД27.Б.13.01.020
|од.
|6
|74 323,00
|Приводний вал СП26У
|к-т
|6
|74 323,00
|Вал рами приводу КСД27
|од.
|6
|71 350,00
|Рама приводу СП202М.01.02.000
|од.
|4
|69 368,00
|Опора СП202М.01.04.000
|од.
|20
|59 459,00
|Колесо СПЦ-26.11.01.023
|од.
|6
|54 504,00
|Риштак 1СП26.18.00.000
|од.
|80
|53 513,00
|Колесо СПЦ-26.11.01.023
|од.
|6
|52 522,00
|Риштак 1СП26.19.00.000
|од.
|80
|48 558,00
|Вал СП-26.12.00.004-01
|од.
|6
|45 585,00
|Вал-шестерня СПЦ-26.11.01.146
|од.
|14
|41 621,00
|Риштак СП2638.Л2.00.000 в комплекті з метизами
|од.
|230
|40 630,00
|Гідромуфта ГП480А
|од.
|60
|38 648,00
|Блок-зірка СП-202
|од.
|30
|34 684,00
|Обійма СП-26.11.00.027
|од.
|6
|22 792,00
|Гідромуфта ГПЭ400У
|од.
|60
|21 802,00
|Леміш СП26У (під комбайн К103М)
|од.
|170
|20 811,00
|Леміш НО26НД2.03.000
|од.
|160
|18 829,00
|Риштак СП202
|од.
|200
|17 342,00
|Направляючі СП26У (під комбайн К103М)
|од.
|280
|16 847,00
|Вал СПЦ26.11.01.015
|од.
|10
|15 856,00
|Балка направляюча НО26.СУ.01.000
|од.
|160
|15 360,00
|Напівмуфта СП-26.11.00.026
|од.
|10
|14 865,00
|Напівмуфта СПЦ26.11.01.042
|од.
|10
|14 865,00
|Лист верхній КСД27.23.00.130-01
|од.
|6
|13 874,00
|Стакан СП-26.12.00.009
|од.
|8
|13 874,00
|Вкладиш КСД26.00.00.02
|од.
|300
|11 892,00
|Ланцюгоз’ємник СП26.12.00.008
|од.
|40
|11 892,00
|Ланцюгоз’ємник СП-26.12.00.050
|од.
|20
|11 892,00
|Втулка СП-26.00.003
|од.
|6
|10 901,00
|Втулка СП-26.00.007
|од.
|6
|8 919,00
|Ланцюгоз’ємник СП-202
|од.
|20
|8 919,00
|Утюг СП202.02.131.Ж
|од.
|20
|8 919,00
|Утюг СП202М.02.00.01
|од.
|40
|8 919,00
|Козирок СП202.01.070
|од.
|6
|7 432,00
|Козирок СП202.01.070Ж
|од.
|12
|7 432,00
|Вісь Н063.ДБ.00.001
|од.
|640
|6 937,00
|Зірка СП202
|од.
|20
|6 937,00
|Зірка СП202.01.050
|од.
|20
|6 937,00
|Ланцюг СП26У 24х86Н-С
|м
|2100
|6 739,00
|Ланцюг скребковий калібра 24×86
|м
|800
|6 540,00
|Колесо зубчасте конічне СП202М.01.003
|од.
|16
|5 946,00
|Кришка СП26.12.060
|од.
|6
|5 946,00
|Ланцюг тяговий 26×92 до комбайну К103М
|м
|600
|2 577,00
|Ланцюг СП-202
|м
|1000
|2 279,00
|Ланцюг 18×64-9-15×2
|м
|1000
|2 081,00
|Ланка КСД26.00.00.001
|од.
|160
|1 031,00
|Ланка сполучна СП26У.21.00.002
|од.
|400
|941,00
|Ланка для з’єднання направляючих
|од.
|60
|595,00
|Шпонка СП63М.1б0004Ж
|од.
|20
|396,00
|Спец.болт М24х90 (кріплення направляючої балки)
|од.
|532
|317,00
|Ланка сполучна СП202
|од.
|200
|297,00
|Палець СП202.01.002
|од.
|22
|297,00
|Спец.болт М24х70 (кріплення леміха)
|од.
|532
|297,00
|Болт М30х180 (збірка привода)
|од.
|10
|159,00
|Болт М20×80 (збірка привода)
|од.
|30
|109,00
|Болт М20×70 (збірка привода)
|од.
|50
|89,00
|Гайки М30 збірка привода
|од.
|10
|64,00
|Гайка М24
|од.
|1064
|36,00
|Гайки М20 збірка привода
|од.
|50
|25,00
|ТОВ «Тріалтрейд»
|Стрічковий привод 3Л-100У
|од.
|1
|2 049 000,00
|Барабан виносний 1000мм з буксами
|од.
|3
|1 559 700,00
|Барабан привідний 1000мм
|од.
|3
|1 559 500,00
|Ріжуча частина Р96Н комбайна 1К101У
|од.
|2
|1 464 750,00
|Барабан виносний 800мм з буксами
|од.
|3
|1 109 800,00
|Натяжна станція 1ЛТП-800
|од.
|2
|1 099 900,00
|Привід шнека Р96Н.01.00.000
|од.
|12
|859 320,00
|Шнек комбайна К103М, діаметр шнека по різцам 0,63м; лівий забій
|од.
|6
|384 402,48
|Шнек 1К101 ШН88К.100 права навівка
|од.
|6
|366 929,64
|Редуктор РС-1000
|од.
|15
|359 850,00
|Лижа завальна КДК-500.38.00.050
|од.
|4
|209 674,08
|Гідромотор ДП-510.000.
|од.
|36
|135 625,00
|Гідронасос НП-120.000.
|од.
|36
|129 115,00
|Барабан привідний 1ЛТП-800
|од.
|2
|103 925,00
|Вал І КДК500.02.00.010
|од.
|8
|103 075,00
|Вал-шестерня Р96М.01.00.017 Z=12
|од.
|16
|97 847,90
|Вал-шестерня Р96М.01.00.028 Z= 15
|од.
|16
|97 847,90
|Барабан привідний 1Л80
|од.
|7
|84 200,00
|Вал шестерні 1Л800 (І-ІІІ передачі)
|од.
|2
|80 500,00
|Барабан концевий 1Л80
|од.
|4
|75 350,00
|Опора КДК500.03.01.110
|од.
|12
|70 525,00
|Муфта МZ12
|од.
|8
|61 550,00
|Лижа забійна КДК500.00.00.001
|од.
|4
|59 407,66
|Вертлюг 1К-103
|од.
|3
|54 250,00
|Колесо КДК500.03.02.020
|од.
|12
|54 250,00
|Вал-шестерня Р96М.00.04.001 Z=12
|од.
|14
|52 418,52
|Колесо конічне 2РКУ10.03.00.018 Z=24
|од.
|12
|52 418,52
|Насос КА 80.11.09.010 Z=28
|од.
|18
|52 418,52
|Вертлюг стяжний 1К-103
|од.
|1
|50 995,00
|Колесо Р96М.00.00.027 Z=28
|од.
|12
|48 923,95
|Установка УЛТВ
|од.
|2
|44 850,00
|Гідроблок 1К101У 35.00.090
|од.
|10
|41 934,82
|Колесо зубчасте Р96М.00.05.001 Z=41
|од.
|12
|41 934,82
|Колесо проміжне 2ГШ 68.03.00.091 Z=21
|од.
|18
|38 440,25
|Колесо Р96М.00.00.024
|од.
|12
|38 440,25
|Колесо Р96М.01.04.000
|од.
|12
|37 237,20
|Втулка Р96М.00.00.052
|од.
|16
|34 945,68
|Втулка Р96М.00.00.053
|од.
|16
|34 945,68
|Колесо зубчасте (колесо-муфта) Р96М.00.05.001
|од.
|12
|34 372,80
|Ступиця К103М. 12.00.010
|од.
|20
|34 372,80
|Ступиця шнека болтова
|од.
|20
|34 372,80
|Колесо V передачі КДК500.03.01.053
|од.
|12
|32 550,00
|Шестерня Р96М.00.08.001 Z=13
|од.
|12
|31 508,40
|Вісь КДК500.0301.004
|од.
|4
|30 380,00
|Вал-шестерня Р96М.00.02.004 Z= 12
|од.
|16
|27 956,54
|Колесо Р96М.00.03.001 Z=23
|од.
|12
|27 956,54
|Напівмуфта включення Р9600.03.010
|од.
|12
|27 956,54
|Компенсатор витягування ланцюга
|од.
|2
|27 125,00
|Вал-шестерня Р96М.00.03.001
|од.
|14
|26 209,26
|Вал II- вал Р96М00.03.001
|од.
|8
|22 915,20
|Кришка Р96Н.01.00.024
|од.
|8
|18 618,60
|Напівмуфта ПИЖЦ 72.13.44.008
|од.
|12
|18 445,00
|Вал-шестерня Р96М.00.00.008 Z=12
|од.
|16
|17 472,84
|Опора III передачі КДК500.03.01.090
|од.
|12
|15 841,00
|Зірка Z12
|од.
|12
|14 250,00
|Зірка Z18
|од.
|12
|14 250,00
|Напівмуфта 4ЭДКО4 035А
|од.
|12
|13 978,27
|Обойма 2РКУ10.00.00.006
|од.
|12
|13 978,27
|Муфта Г405.01.061
|од.
|12
|13 462,68
|Напівмуфта зубчаста Р96М.00.00.018
|од.
|12
|13 462,68
|Втулка Р96Н.01.00.025
|од.
|16
|10 483,70
|Напівмуфта Р96М.00.00.018
|од.
|12
|7 161,00
|Кулак КДК500.13.00.021
|од.
|80
|6 989,14
|Датчик ДКС
|од.
|6
|3 260,00
|Стрічкове стикове з’єднання «Вулкан» (1 комплект-10од.)
|к-т
|360
|2 997,00
|Ланцюг комбайновий 26×92
|м
|760
|2 821,00
|Напівмуфта КА8011.02.001 Z=28
|од.
|12
|2 795,65
|Роликоопора РВЛ-100
|од.
|5 000
|2 148,00
|Роликоопора РВЛ-80
|од.
|5 000
|2 047,00
|Датчик КТВ
|од.
|50
|1 680,00
|Датчик КСЛ
|од.
|12
|1 460,00
|Клини вогнуті
|од.
|12 000
|37,50
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