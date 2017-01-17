Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

ДП «Селидіввугілля» 13 січня за результатами тендерів уклало три угоди про закупівлю запасних частин до гірничодобувного обладнання на загальну суму 198,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року ТОВ «Доненергоекспорт» поставить запчастин до скребкових конвеєрів на 101,75 млн грн., а ТОВ «Тріалтрейд» – до очисних комбайнів і стрічкових конвеєрів на 96,59 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Серед іншого «Селидіввугілля» придбало гайки М24 по 36 грн. за штуку. Це відповідає 340 тис грн. за тонну таких гайок. Це значно дорожче від прайсової ціни виробника «Дружковський метизний завод», який у 2016 році пропонував гайки М24 різного класу міцності по 25-55 тис грн. за тонну.

Датчики ДКС замовили по 3 260 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу майже втричі дешевше – по 1 154 грн. за штуку.

У торгах щодо очисних комбайнів також брали участь ТОВ «НПП «Техпром» і ТОВ «Шеренторг». На інших двох тендерах переможці змагалися лише між собою.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова, яким керує той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав підрядів на 267,32 млн грн., переважно у нинішнього замовника.

Київський «Тріалтрейд» нині записано на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше фірма була зареєстрована в Донецьку під назвою «ДКІ Груп» і належала згаданому Дмитру Астафурову та Наталі Астафуровій.

Усього з жовтня вона виграла торгів на 119,13 млн грн.

Більше про норови «Селидіввугілля» на допорогових закупівлях читайте тут.

Постачальник Найменування продукції Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. ТОВ «Доненергоекспорт» Привідна станція СП-26У з одним привідним блоком од. 2 792 782,00 Рама приводу конвеєру СП26У під комбайн К103М з ВСП од. 4 455 850,00 Блок-зірка СП-26 УШ од. 26 257 654,00 Редуктор СП26У од. 3 218 015,00 Редуктор СПЦ26.11.01.000-02 од. 6 183 331,00 Блок-зірка СП-26У од. 30 178 376,00 Редуктор СП202М.01.01.000 од. 4 158 556,00 Головка концева СП202.44.000 од. 12 118 917,00 Головка концева СП202.44.000.02 од. 12 84 233,00 Вал СП26.12.00.004-01 од. 8 76 305,00 Вал 1 передачі редуктора КСД27.Б.13.01.020 од. 6 74 323,00 Приводний вал СП26У к-т 6 74 323,00 Вал рами приводу КСД27 од. 6 71 350,00 Рама приводу СП202М.01.02.000 од. 4 69 368,00 Опора СП202М.01.04.000 од. 20 59 459,00 Колесо СПЦ-26.11.01.023 од. 6 54 504,00 Риштак 1СП26.18.00.000 од. 80 53 513,00 Колесо СПЦ-26.11.01.023 од. 6 52 522,00 Риштак 1СП26.19.00.000 од. 80 48 558,00 Вал СП-26.12.00.004-01 од. 6 45 585,00 Вал-шестерня СПЦ-26.11.01.146 од. 14 41 621,00 Риштак СП2638.Л2.00.000 в комплекті з метизами од. 230 40 630,00 Гідромуфта ГП480А од. 60 38 648,00 Блок-зірка СП-202 од. 30 34 684,00 Обійма СП-26.11.00.027 од. 6 22 792,00 Гідромуфта ГПЭ400У од. 60 21 802,00 Леміш СП26У (під комбайн К103М) од. 170 20 811,00 Леміш НО26НД2.03.000 од. 160 18 829,00 Риштак СП202 од. 200 17 342,00 Направляючі СП26У (під комбайн К103М) од. 280 16 847,00 Вал СПЦ26.11.01.015 од. 10 15 856,00 Балка направляюча НО26.СУ.01.000 од. 160 15 360,00 Напівмуфта СП-26.11.00.026 од. 10 14 865,00 Напівмуфта СПЦ26.11.01.042 од. 10 14 865,00 Лист верхній КСД27.23.00.130-01 од. 6 13 874,00 Стакан СП-26.12.00.009 од. 8 13 874,00 Вкладиш КСД26.00.00.02 од. 300 11 892,00 Ланцюгоз’ємник СП26.12.00.008 од. 40 11 892,00 Ланцюгоз’ємник СП-26.12.00.050 од. 20 11 892,00 Втулка СП-26.00.003 од. 6 10 901,00 Втулка СП-26.00.007 од. 6 8 919,00 Ланцюгоз’ємник СП-202 од. 20 8 919,00 Утюг СП202.02.131.Ж од. 20 8 919,00 Утюг СП202М.02.00.01 од. 40 8 919,00 Козирок СП202.01.070 од. 6 7 432,00 Козирок СП202.01.070Ж од. 12 7 432,00 Вісь Н063.ДБ.00.001 од. 640 6 937,00 Зірка СП202 од. 20 6 937,00 Зірка СП202.01.050 од. 20 6 937,00 Ланцюг СП26У 24х86Н-С м 2100 6 739,00 Ланцюг скребковий калібра 24×86 м 800 6 540,00 Колесо зубчасте конічне СП202М.01.003 од. 16 5 946,00 Кришка СП26.12.060 од. 6 5 946,00 Ланцюг тяговий 26×92 до комбайну К103М м 600 2 577,00 Ланцюг СП-202 м 1000 2 279,00 Ланцюг 18×64-9-15×2 м 1000 2 081,00 Ланка КСД26.00.00.001 од. 160 1 031,00 Ланка сполучна СП26У.21.00.002 од. 400 941,00 Ланка для з’єднання направляючих од. 60 595,00 Шпонка СП63М.1б0004Ж од. 20 396,00 Спец.болт М24х90 (кріплення направляючої балки) од. 532 317,00 Ланка сполучна СП202 од. 200 297,00 Палець СП202.01.002 од. 22 297,00 Спец.болт М24х70 (кріплення леміха) од. 532 297,00 Болт М30х180 (збірка привода) од. 10 159,00 Болт М20×80 (збірка привода) од. 30 109,00 Болт М20×70 (збірка привода) од. 50 89,00 Гайки М30 збірка привода од. 10 64,00 Гайка М24 од. 1064 36,00 Гайки М20 збірка привода од. 50 25,00 ТОВ «Тріалтрейд» Стрічковий привод 3Л-100У од. 1 2 049 000,00 Барабан виносний 1000мм з буксами од. 3 1 559 700,00 Барабан привідний 1000мм од. 3 1 559 500,00 Ріжуча частина Р96Н комбайна 1К101У од. 2 1 464 750,00 Барабан виносний 800мм з буксами од. 3 1 109 800,00 Натяжна станція 1ЛТП-800 од. 2 1 099 900,00 Привід шнека Р96Н.01.00.000 од. 12 859 320,00 Шнек комбайна К103М, діаметр шнека по різцам 0,63м; лівий забій од. 6 384 402,48 Шнек 1К101 ШН88К.100 права навівка од. 6 366 929,64 Редуктор РС-1000 од. 15 359 850,00 Лижа завальна КДК-500.38.00.050 од. 4 209 674,08 Гідромотор ДП-510.000. од. 36 135 625,00 Гідронасос НП-120.000. од. 36 129 115,00 Барабан привідний 1ЛТП-800 од. 2 103 925,00 Вал І КДК500.02.00.010 од. 8 103 075,00 Вал-шестерня Р96М.01.00.017 Z=12 од. 16 97 847,90 Вал-шестерня Р96М.01.00.028 Z= 15 од. 16 97 847,90 Барабан привідний 1Л80 од. 7 84 200,00 Вал шестерні 1Л800 (І-ІІІ передачі) од. 2 80 500,00 Барабан концевий 1Л80 од. 4 75 350,00 Опора КДК500.03.01.110 од. 12 70 525,00 Муфта МZ12 од. 8 61 550,00 Лижа забійна КДК500.00.00.001 од. 4 59 407,66 Вертлюг 1К-103 од. 3 54 250,00 Колесо КДК500.03.02.020 од. 12 54 250,00 Вал-шестерня Р96М.00.04.001 Z=12 од. 14 52 418,52 Колесо конічне 2РКУ10.03.00.018 Z=24 од. 12 52 418,52 Насос КА 80.11.09.010 Z=28 од. 18 52 418,52 Вертлюг стяжний 1К-103 од. 1 50 995,00 Колесо Р96М.00.00.027 Z=28 од. 12 48 923,95 Установка УЛТВ од. 2 44 850,00 Гідроблок 1К101У 35.00.090 од. 10 41 934,82 Колесо зубчасте Р96М.00.05.001 Z=41 од. 12 41 934,82 Колесо проміжне 2ГШ 68.03.00.091 Z=21 од. 18 38 440,25 Колесо Р96М.00.00.024 од. 12 38 440,25 Колесо Р96М.01.04.000 од. 12 37 237,20 Втулка Р96М.00.00.052 од. 16 34 945,68 Втулка Р96М.00.00.053 од. 16 34 945,68 Колесо зубчасте (колесо-муфта) Р96М.00.05.001 од. 12 34 372,80 Ступиця К103М. 12.00.010 од. 20 34 372,80 Ступиця шнека болтова од. 20 34 372,80 Колесо V передачі КДК500.03.01.053 од. 12 32 550,00 Шестерня Р96М.00.08.001 Z=13 од. 12 31 508,40 Вісь КДК500.0301.004 од. 4 30 380,00 Вал-шестерня Р96М.00.02.004 Z= 12 од. 16 27 956,54 Колесо Р96М.00.03.001 Z=23 од. 12 27 956,54 Напівмуфта включення Р9600.03.010 од. 12 27 956,54 Компенсатор витягування ланцюга од. 2 27 125,00 Вал-шестерня Р96М.00.03.001 од. 14 26 209,26 Вал II- вал Р96М00.03.001 од. 8 22 915,20 Кришка Р96Н.01.00.024 од. 8 18 618,60 Напівмуфта ПИЖЦ 72.13.44.008 од. 12 18 445,00 Вал-шестерня Р96М.00.00.008 Z=12 од. 16 17 472,84 Опора III передачі КДК500.03.01.090 од. 12 15 841,00 Зірка Z12 од. 12 14 250,00 Зірка Z18 од. 12 14 250,00 Напівмуфта 4ЭДКО4 035А од. 12 13 978,27 Обойма 2РКУ10.00.00.006 од. 12 13 978,27 Муфта Г405.01.061 од. 12 13 462,68 Напівмуфта зубчаста Р96М.00.00.018 од. 12 13 462,68 Втулка Р96Н.01.00.025 од. 16 10 483,70 Напівмуфта Р96М.00.00.018 од. 12 7 161,00 Кулак КДК500.13.00.021 од. 80 6 989,14 Датчик ДКС од. 6 3 260,00 Стрічкове стикове з’єднання «Вулкан» (1 комплект-10од.) к-т 360 2 997,00 Ланцюг комбайновий 26×92 м 760 2 821,00 Напівмуфта КА8011.02.001 Z=28 од. 12 2 795,65 Роликоопора РВЛ-100 од. 5 000 2 148,00 Роликоопора РВЛ-80 од. 5 000 2 047,00 Датчик КТВ од. 50 1 680,00 Датчик КСЛ од. 12 1 460,00 Клини вогнуті од. 12 000 37,50

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