Шестирічна тяганина по хабарю Преснера знову потрапила до суду першої інстанції

Солом’янський районний суд Києва знову розглядає справу екс-заступника міністра охорони навколишнього середовища Богдана Преснера. Про це з зали суду повідомив кореспондент «Наших грошей».

У 2010 році Преснер начебто пообіцяв призначити тодішнього замначальника Держекологічної інспекції Олега Вахрушева на посаду начальника установи. За це вимагав $200 тис. Половину грошей Вахрушев мав заплатити до призначення на посаду, решту – після.

Преснер отримав від Вахрушева $10 тис у ліфті міністерства, як свідчить судовий реєстр. Ще $90 тис. він наказав віддати тодішньому позаштатному раднику Міністра охорони навколишнього середовища Віктору Мироненку.

У 2011 році Солом’янський суд засудив Преснера на 9 років, майно конфіскував, також його на 3 роки позбавили права бути чиновником. Міністерського радника Мироненка засудили на 7 років, майно теж відібрали.

Однак у 2012 році Апеляційний суд Києва пом’якшив строк Мироненку до 4 років, а от вирок Преснеру залишив без змін.

У 2013 році в справу втрутився Вищий спеціалізований суд. І матеріали по Преснеру направили на новий апеляційний розгляд. Після цього Апеляційний суд Києва вирок Преснеру скасував і направив його Генпрокурору на додаткове розслідування. Весь цей час Преснер був під вартою, поки його не випустили під заставу в січні 2014 року.

У березні, за повідомленням нашого кореспондента, у Солом’янському суді почнуться допити свідків по справі Преснера, який їздить на суди з Львівщини.

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