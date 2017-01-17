Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

Прокуратура підозрює наявність конфлікту інтересів у директора комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро СМЕ», що могло призвести до розтрати бюджетних коштів.

Про це йдеться в ухвалі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42016040000000633.

Слідство встановило, що впродовж 2013-2016 років ТОВ «ГРП АСМУ» було переможцем конкурсних торгів щодо надання послуг з транспортування померлих громадян у м. Дніпро до ОКЗ «Бюро СМЕ».

Засновниками ТОВ «ГРП АСМУ» є ПП «КОП і Н» та Асоціація судових медиків України. За даними слідчих, засновником «КОП і Н» є Тимур Войченко. Це син керівник Дніпропетровського обласного бюро СМЕ Валерія Войченко. І сам же директор бюро є керівником іншого засновника фірми-переможця – Асоціації судових медиків України

Крім того, КЗ «Дніпропетровське обласне бюро СЕУ» щомісячно перераховує Асоціації грошові кошти у виді утримання 0,3% з заробітної плати працівників.

Прокуратура попросила у суду доступ з можливістю вилучення до звітів «Дніпропетровського обласного бюро СЕУ» за останні чотири роки та до декларацій про доходи Валерія та Тимура Войченків з обов’язковим зазначення джерел цих доходів. Суд ці клопотання задовольнив.

За даними «Вісника державних закупівель», в 2013-2016 роках «ГРП АСМУ» отримало від Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради замовлень на транспортування померлих на суму 2,43 млн грн. В системі «Прозоро» наявна інформація про намір Департаменту укласти з фірмою новий договір вартістю 0,40 млн грн.

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