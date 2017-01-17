Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 3-11 січня за результатами тендерів уклала низку угоду із ТОВ «Проект Інвест ХХІ» про постачання харчових продуктів на загальну суму 151,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма поставлятиме харчі в одеські навчальні заклади протягом 2017 року (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). При цьому деякі ціни є вищими за ринкові.

Так, яловичину охолоджену першого ґатунку купують по 118,86 грн. за кілограм.

Нещодавно Управління освіти Енергодарської міської ради замовило м’якуш яловичини першої категорії на чверть дешевше – по 87,74 грн. за кілограм.

Мандарини та апельсини одеським школярам купують відповідно по 42,36 грн. і 45,48 грн., тоді як у роздрібних мережах вони зараз продаються по 25,00-30,00 грн./кг.

ТОВ «Проект Інвест ХХІ» заснували у квітні 2011 р. Владислав Теслюк і Наталя Фоміна. Остання зараз є директором та одноосібним власником фірми. Також вона відома як член Ліберально-гуманістичної партії «Товариш», від якої у 2010 р. балотувалася до Одеської міськради, однак не пройшла.

За даними місцевих ЗМІ, ця фірма входить до групи ГЕРЦ Констятина Ткача, який користується підтримкою з боку мера Одеси Геннадія Труханова.

Усього з 2013 року фірма-переможець виграла тендерів на 641,65 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом на нинішніх торгах було ТОВ «Одеська продуктова компанія» Сергія Павлова, яке з березня 2016 року отримало підрядів на 1,09 млн грн.

Заявку ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» щодо курятини відхилили через недоліки договору оренди складу.

ТОВ «Українська промислово-логістична група Зиск» зверталося до замовника, щоб той прибрав вимоги, які фірма вважала дискримінаційними. Зокрема йшлося про наявність складів саме в Одесі та поставку окремих продуктів до 7 години ранку, наприклад, молока. Однак департамент відмовився змінювати тендерну документацію.

Найменування товару Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ Молоко пастеризоване кг 16,50 Молоко ультрапастеризоване кг 17,70 Сир твердий 45-50% кг 140,22 Сир кисломолочний 9% кг 73,62 Курчата бройлери охолоджені кг 50,22 Філе куряче охолоджене кг 83,22 Відруби курячі охолоджені кг 46,68 Масло вершкове фасоване кг 133,02 Яловичина свіжа охолоджена І ґатунку кг 118,86 Свинина свіжа охолоджена нежирна кг 105,36 Риба свіжозаморожена без голови кг 70,68 Хліб пшеничний вищого ґатунку кг 12,96 Хліб пшенично-житній І ґатунку кг 12,66 Здобні хлібобулочні вироби кг 52,08 Апельсин кг 45,48 Лимон кг 56,46 Мандарин кг 42,36 М’ясо кроля 1 категорії охолоджене кг 132,18 Картопля нового врожаю кг 8,94 Картопля кг 6,06 Молоко згущене 8,5% кг 45,78 Йогурти питні 2,6% кг 30,00 Кисломолочний продукт «Наріне» (або еквівалент) кг 21,90 Кефір 2,5% кг 22,20 Ряжанка 2,5% кг 36,00 Сметана 20% кг 53,76 Йогурти фруктові 2,5% кг 65,64 Сік в асортименті л 20,46 Яйця курячі десяток 24,78 Крупа манна кг 7,74 Крупа гречана кг 45,30 Крупа перлова кг 10,02 Крупа ячна кг 9,90 Крупа пшоняна кг 11,58 Крупа вівсяна (пластівці) кг 14,28 Крупа пшенична кг 12,48 Крупа кукурудзяна кг 14,82 Цукор кг 18,60 Морква молода кг 10,44 Морква кг 6,96 Цибуля ріпчаста молода кг 6,72 Цибуля ріпчаста кг 6,12 Часник кг 81,72 Цибуля зелена кг 60,66 Буряк молодий кг 6,24 Буряк кг 5,52 Капуста білоголова молода кг 5,82 Капуста білоголова кг 5,22 Капуста цвітна сезонно кг 22,08 Петрушка кг 88,26 Кріп кг 95,70 Щавель кг 44,16

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