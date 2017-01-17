Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

17 січня 2017
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 3-11 січня за результатами тендерів уклала низку угоду із ТОВ «Проект Інвест ХХІ» про постачання харчових продуктів на загальну суму 151,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Фірма поставлятиме харчі в одеські навчальні заклади протягом 2017 року (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). При цьому деякі ціни є вищими за ринкові.
Так, яловичину охолоджену першого ґатунку купують по 118,86 грн. за кілограм.
Нещодавно Управління освіти Енергодарської міської ради замовило м’якуш яловичини першої категорії на чверть дешевше – по 87,74 грн. за кілограм.
Мандарини та апельсини одеським школярам купують відповідно по 42,36 грн. і 45,48 грн., тоді як у роздрібних мережах вони зараз продаються по 25,00-30,00 грн./кг.
ТОВ «Проект Інвест ХХІ» заснували у квітні 2011 р. Владислав Теслюк і Наталя Фоміна. Остання зараз є директором та одноосібним власником фірми. Також вона відома як член Ліберально-гуманістичної партії «Товариш», від якої у 2010 р. балотувалася до Одеської міськради, однак не пройшла.
За даними місцевих ЗМІ, ця фірма входить до групи ГЕРЦ Констятина Ткача, який користується підтримкою з боку мера Одеси Геннадія Труханова.
Усього з 2013 року фірма-переможець виграла тендерів на 641,65 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом на нинішніх торгах було ТОВ «Одеська продуктова компанія» Сергія Павлова, яке з березня 2016 року отримало підрядів на 1,09 млн грн.
Заявку ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» щодо курятини відхилили через недоліки договору оренди складу.
ТОВ «Українська промислово-логістична група Зиск» зверталося до замовника, щоб той прибрав вимоги, які фірма вважала дискримінаційними. Зокрема йшлося про наявність складів саме в Одесі та поставку окремих продуктів до 7 години ранку, наприклад, молока. Однак департамент відмовився змінювати тендерну документацію.
|Найменування товару
|Одиниця виміру
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Молоко пастеризоване
|кг
|16,50
|Молоко ультрапастеризоване
|кг
|17,70
|Сир твердий 45-50%
|кг
|140,22
|Сир кисломолочний 9%
|кг
|73,62
|Курчата бройлери охолоджені
|кг
|50,22
|Філе куряче охолоджене
|кг
|83,22
|Відруби курячі охолоджені
|кг
|46,68
|Масло вершкове фасоване
|кг
|133,02
|Яловичина свіжа охолоджена І ґатунку
|кг
|118,86
|Свинина свіжа охолоджена нежирна
|кг
|105,36
|Риба свіжозаморожена без голови
|кг
|70,68
|Хліб пшеничний вищого ґатунку
|кг
|12,96
|Хліб пшенично-житній І ґатунку
|кг
|12,66
|Здобні хлібобулочні вироби
|кг
|52,08
|Апельсин
|кг
|45,48
|Лимон
|кг
|56,46
|Мандарин
|кг
|42,36
|М’ясо кроля 1 категорії охолоджене
|кг
|132,18
|Картопля нового врожаю
|кг
|8,94
|Картопля
|кг
|6,06
|Молоко згущене 8,5%
|кг
|45,78
|Йогурти питні 2,6%
|кг
|30,00
|Кисломолочний продукт «Наріне» (або еквівалент)
|кг
|21,90
|Кефір 2,5%
|кг
|22,20
|Ряжанка 2,5%
|кг
|36,00
|Сметана 20%
|кг
|53,76
|Йогурти фруктові 2,5%
|кг
|65,64
|Сік в асортименті
|л
|20,46
|Яйця курячі
|десяток
|24,78
|Крупа манна
|кг
|7,74
|Крупа гречана
|кг
|45,30
|Крупа перлова
|кг
|10,02
|Крупа ячна
|кг
|9,90
|Крупа пшоняна
|кг
|11,58
|Крупа вівсяна (пластівці)
|кг
|14,28
|Крупа пшенична
|кг
|12,48
|Крупа кукурудзяна
|кг
|14,82
|Цукор
|кг
|18,60
|Морква молода
|кг
|10,44
|Морква
|кг
|6,96
|Цибуля ріпчаста молода
|кг
|6,72
|Цибуля ріпчаста
|кг
|6,12
|Часник
|кг
|81,72
|Цибуля зелена
|кг
|60,66
|Буряк молодий
|кг
|6,24
|Буряк
|кг
|5,52
|Капуста білоголова молода
|кг
|5,82
|Капуста білоголова
|кг
|5,22
|Капуста цвітна сезонно
|кг
|22,08
|Петрушка
|кг
|88,26
|Кріп
|кг
|95,70
|Щавель
|кг
|
44,16
Tеги | Важливо, Харчування
Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016
Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016