«Чорноморнафтогаз» дав юристам ще 6 мільйонів на повернення корабля, який сів на мілину в Мексиці

ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» («ЧНГ») 12 січня уклало додаткову угоду з адвокатським об’єднанням «Гесторс» про юридичні послуги на 6,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У вересні 2015 року «ЧНГ» замовив об’єднанню захист своїх інтересів у справах щодо судна «Тітан-2» за 2,20 млн грн. У липні 2016 року граничну суму договору збільшили ще на 2,20 млн грн. Нинішній тендер провели за переговорною процедурою для уніфікації, піднявши загальну вартість послуг юристів по цьому спору до 10,40 млн грн.

До справи також залучені англійська юридична фірма «Morgan Has Solicitors Ltd», шведська «Setterwalls» та мексиканська «Garza Tello & Asociados SC».

Послуги юристів за первинною угодою коштують 5 760 грн. за годину.

Засновниками адвокатського об’єднання «Гесторс» є Олександр Бабіч, Андрій Цвєтков, Євген Заруднєв та Анатолій Коструба.

Краново-монтажне судно «Тітан-2» не повернув збанкрутілий шведський фрахтувальник «Baltic Offshore». До квітня 2016 року кораблем мала оперувати за договором субфрахту мексиканська компанія «Oceanografia SA de CV», яка теж стала банкрутом.

Фінансова прокуратура Мексики у лютому минулого року зняла арешт із корабля. Відтак Україна тоді могла його забирати. Але перед цим ураган зірвав судно з якорів і відніс на мілину біля пляжу Сьюдад-дель-Кармен. Служба відчуження майна (SAE) мала зняти його з мілини і передати власнику у травні. Однак повернення призупинилося через недбалість служби – судно було пошкоджене, а українська сторона згодна прийняти його лише в належному технічному стані та вимагатиме від SAE відшкодування збитків.

Служба повідомила, що не має ресурсів для рятувальної операції, та двічі намагалася передати судно власнику на мілині. «ЧНГ» подав проти неї скаргу до суду, однак, за даними мексиканських радників, для отримання рішення про зобов’язання SAE зняти корабель з мілини і передати його в належному стані власнику потрібно орієнтовно півтора роки.

Якщо служба неправомірно зніме команду з судна та його визнають покинутим капітаном порту Сьюдад дель Кармен, «Тітан-2» можуть виставити на аукціон через шкоду екології.

Нагадаємо, у листопаді «ЧНГ» замовив одеському ТОВ «М Енд С Сюрвейс» Олексія Курдюкова інспекцію технічного стану судна «Тітан-2» та інші технічні консультації за 820 тис грн.

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