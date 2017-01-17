НОВИНИ

17.01.2017

Суд арештував колекцію годинників залізничника, який сприяв продажу «УЗ» дерева з переплатою 13 мільйонів

Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

«Чорноморнафтогаз» дав юристам ще 6 мільйонів на повернення корабля, який сів на мілину в Мексиці

Армія почали купувати у «порошенківця» санітарні машини з китайськими шасі по $32 тисячі

Шестирічна тяганина по хабарю Преснера знову потрапила до суду першої інстанції

Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

16.01.2017

Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

«Карпатигаз» через суд змусили «Укргазвидобування» повернути їм місячні обсяги видобутого газу та нафти

Заводи «регіонала» і харків’ян поділили 96 мільйонів на коштовні плити для «Укргазвидобування»

Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

«Чорноморнафтогаз» дав юристам ще 6 мільйонів на повернення корабля, який сів на мілину в Мексиці

17 січня 2017

ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» («ЧНГ») 12 січня уклало додаткову угоду з адвокатським об’єднанням «Гесторс» про юридичні послуги на 6,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У вересні 2015 року «ЧНГ» замовив об’єднанню захист своїх інтересів у справах щодо судна «Тітан-2» за 2,20 млн грн. У липні 2016 року граничну суму договору збільшили ще на 2,20 млн грн. Нинішній тендер провели за переговорною процедурою для уніфікації, піднявши загальну вартість послуг юристів по цьому спору до 10,40 млн грн.

До справи також залучені англійська юридична фірма «Morgan Has Solicitors Ltd», шведська «Setterwalls» та мексиканська «Garza Tello & Asociados SC».

Послуги юристів за первинною угодою коштують 5 760 грн. за годину.

Засновниками адвокатського об’єднання «Гесторс» є Олександр Бабіч, Андрій Цвєтков, Євген Заруднєв та Анатолій Коструба.

Краново-монтажне судно «Тітан-2» не повернув збанкрутілий шведський фрахтувальник «Baltic Offshore». До квітня 2016 року кораблем мала оперувати за договором субфрахту мексиканська компанія «Oceanografia SA de CV», яка теж стала банкрутом.

Фінансова прокуратура Мексики у лютому минулого року зняла арешт із корабля. Відтак Україна тоді могла його забирати. Але перед цим ураган зірвав судно з якорів і відніс на мілину біля пляжу Сьюдад-дель-Кармен. Служба відчуження майна (SAE) мала зняти його з мілини і передати власнику у травні. Однак повернення призупинилося через недбалість служби – судно було пошкоджене, а українська сторона згодна прийняти його лише в належному технічному стані та вимагатиме від SAE  відшкодування збитків.

Служба повідомила, що не має ресурсів для рятувальної операції, та двічі намагалася передати судно власнику на мілині. «ЧНГ» подав проти неї скаргу до суду, однак, за даними мексиканських радників, для отримання рішення про зобов’язання SAE  зняти корабель з мілини і передати його в належному стані власнику потрібно орієнтовно півтора роки.

Якщо служба неправомірно зніме команду з судна та його визнають покинутим капітаном порту Сьюдад дель Кармен, «Тітан-2» можуть виставити на аукціон через шкоду екології.

Нагадаємо, у листопаді «ЧНГ» замовив одеському ТОВ «М Енд С Сюрвейс» Олексія Курдюкова інспекцію технічного стану судна «Тітан-2» та інші технічні консультації за 820 тис грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.01.2017

Одеса Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Донецьк Спаринг-партнер Януковича поділив 198 мільйонів «Селидіввугілля» на коштовних запчастинах

Дніпро Прокуратура перевіряє трупний бізнес директора Бюро судмедекспертиз Дніпра і його сина

16.01.2017

Київ Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Донецьк Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Луганськ Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Київ Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

Одеса Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Київ Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Запоріжжя Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Дніпро Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Житомир Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Донецьк Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Херсон Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Київ Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську нібито родичці слідчого СБУ (додано)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ