Армія почали купувати у «порошенківця» санітарні машини з китайськими шасі по $32 тисячі

Міністерство оборони видало наказ про допуск до експлуатації санітарного автомобіля «Богдан 2251» в армії, перший автомобіль виробництва корпорації «Богдан Моторс» вже поступив в війська.

Про це повідомляє «Auto Сonsulting».

За даними «Богдан Моторс», «санітарка» створена з урахування сучасних вимог і передового досвіду надання долікарської допомоги військовослужбовцям. Автомобіль підвищеної прохідності побудований на шасі GreatWall Wingle 5. Розробка авто велася разом з спеціалістами Міноборони для врахування потреб військових лікарів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в «Богдан Моторс» почали серійний випуск «Богдан 2251» в листопаді 2016 року і до кінця року планували поставити армії 60 автомобілів. Вартість такої техніки складала $32 тис за одиницю. Таким чином, орієнтовна вартість запланованої партії санітарних авто для армії за нинішнім курсом складе біля 54 млн грн.

Нагадаємо, бенефіціаром корпорації «Богдан Моторс» є перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко. Раніше дилером «Богдану» на Херсонщині був нинішній ген директор «Укроборонпрому» Роман Романов.

Восени державний науково-випробувальний центр військових сил Міноборони рекомендував закупівлю для армії також санітарних автомобілів «Богдан-2251» виробництва корпорації Гладковського. Перед цим військова комісія рекомендувала взяти на озброєння вантажівки Hyundai HD65 и Hyundai HD120 та легкові авто Great Wall Wingle5. Раніше для перевірки характеристик цю техніку в зону АТО поставила корпорація «Богдан», яка збирає ці автомобілі.

Крім того, українська армія закуповує білоруські автомобілі МАЗ, які збираються на заводі корпорації «Богдан» в Черкасах. Ці авто з середини року почали витісняти з оборонних закупівель автомобілі КрАЗ, які раніше розкритикував за технічні несправності радник президента Юрій Бірюков. Тоді ж він в якості прикладу надійності навів характеристики автомобілів МАЗ-Богдан. У відповідь на Кременчуцькому заводі звинуватили Бірюкова в маніпуляції цифрами на користь «Богдану».

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