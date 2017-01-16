Заводи «регіонала» і харків’ян поділили 96 мільйонів на коштовні плити для «Укргазвидобування»

ПАТ «Укргазвидобування» за результатами січневих тендерів планує купити залізобетонних плит на загальну суму 96,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Держкомпанія хоче купити 30 тисяч плит ПД 2-9,5 (2980х1480х180) класу міцності В15 із бетону М200-М300 морозостійкістю F200. Ними будуть застеляти виробничі майданчики бурових установок в Полтавській та Харківській областях, де цього року почнуть розробку нових родовищ.

Із ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром» 5 січня вже укладено чотири угоди на суму 64,05 млн грн. Фірмі замовили 20 тисяч плит по 3 198-3 215 грн за штуку (в залежності від місця доставки, яка включена у тендерну ціну на умовах DDP).

Ще один контракт на 16,08 млн грн отримало ТОВ «ЗЗБК «Еталон» за плити по 3 215 грн./шт. Ця ж фірма виграла ще один аукціон із такою ж ціною і наразі очікує остаточного укладання угоди.

Усі торги пройшли за одним сценарієм – фірми-переможці та їхні конкуренти ТОВ «СМКД», ПП «Торговий дім «Спецбетон» і ПП «Світоніс-Транс» не робили жодного кроку по зниженню ціни. Відтак ціни переможців були нижчими від очікуваних лише на 0,03%.

Отримана «Укргазвидобуванням» ціна на вказаних тендерах є значно вищою від деяких пропозицій у відкритих джерелах (наприклад по 2 050 грн./шт.) та іншого тендеру «Укрбургазу». Цей підрозділ «Укргазвидобування» у листопаді-грудні замовив вищезгаданій фірмі «Світоніс-Транс» такі самі блоки ПД 2-9,5 по 2 290-2 534 грн.

В «Укргазвидобуванні» повідомили, що підвищена ціна пов’язана з тим, що в Україні не знайшлось інших заводів, які погодились би на виготовлення такої значної кількості блоків (30 тис штук) у короткий термін і без залучення субпідрядників.

Виробник «Дніпроенергобудпром» зареєстрований у смт. Власівка Світловодської міськради Кіровоградської області на низку фізичних осіб. Серед них найбільші частки мають директор Іван Марон, екс-депутат Кіровоградської облради від Партії регіонів, та його син Ігор Марон. Останній є співвласником броварського ТОВ «Укрмодуль», яке у 2013 році отримало єдиний підряд на ремонт вул. Бойка у Світловодську за 4,49 млн грн.

Харківський виробник «Еталон» належить Андрію Казарінову і Сергію Кувікову, які також володіють ТОВ «Транспортно-будівельна компанія «Сіті-Буд».

Детальніше про причини такої дороговизни плит у статті «Бетонні аргументи «Укргазвидобування».

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