Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

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16 січня 2017

Антимонопольний комітет 6 січня зобов’язав КП «КВП «Краматорський водоканал» скасувати рішення про визначення МПТВП «Оніко» переможцем тендеру на реконструкцію очисних споруд. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Водоканал хотів замовити фірмі реконструкцію системи знезараження стічної води на очисних спорудах із впровадженням електролізної установки з виробництва гіпохлориту натрію за 12,73 млн грн. Вона фінансується коштом міського бюджету та гранту Європейського Союзу в рамках проекту «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів міста Краматорськ, які опинилися під впливом конфлікту».

ТОВ «Промтехвод» і ТОВ «Донецький інститут води» пропонували відповідно на 29% і 20% нижчі ціни.

Першу фірму відхилили за строк дії банківської гарантії до 24 січня замість 26 лютого. Другу відхилили за відсутність технічної інформації про відповідність пропонованого обладнання робочому проекту, а також специфікації, інструкції та умов експлуатації.

Єдиним допущеним до участі конкурентом стало ТОВ «Аква-Люкс, Вінниця» Валерія Братанова.

Український виробник очисного обладнання «Промтехвод» Сергія Кокоріна, Володимира і Тетяни Максимових подав скаргу в АМКУ, вимагаючи змінити технічні умови тендеру. На думку скаржників, вимогам Краматорського водоканалу відповідала лише установка RIO M3 від компанії «MIOX» (США), ексклюзивним дистриб’ютором якої є «Оніко». Адмінколегія зобов’язала замовника змінити тендерну документацію, що той і зробив.

Після цього «Промтехвод» вдруге оскаржив торги, цього разу в частині її відхилення з торгів. Фірма пояснила, що подовжила строк дії банківської гарантії до 26 лютого та помилково завантажила старий файл, однак адмінколегія не підтримала її. Також скаржник вказав на недоліки пропозиції переможця, зокрема, аналогічний договір на поставку товару замість виконання робіт, невідповідність проектного строку служби та гарантійного строку. АМКУ погодився і постановив скасувати рішення про обрання «Оніко» переможцем.

Відтак після всіх цих рішень АМКУ єдиним допущеним учасником тендеру лишається «Аква-Люкс, Вінниця», а отже, торги мають відмінити.

За даними «Промтехводу», Краматорська міська прокуратура 29 липня 2016 року розпочала кримінальне провадження № 42016051390000074 за фактом зловживання посадовцями водоканалу службовим становищем при проведенні тендерних процедур. У судовому реєстрі документів по цій справі немає.

Разом із тим, заступник міського голови Краматорська Сергій Боєвський повідомив, що дії комунальників під час нинішньої закупівлі перевіряла Служба безпеки України і не виявила жодних порушень.

Київське «Оніко» Анатолія Колеснікова з 2008 року виграло тендерів на 46,58 млн грн.

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