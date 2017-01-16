НОВИНИ

16.01.2017

Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

«Карпатигаз» через суд змусили «Укргазвидобування» повернути їм місячні обсяги видобутого газу та нафти

Заводи «регіонала» і харків’ян поділили 96 мільйонів на коштовні плити для «Укргазвидобування»

Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Джуринський продав «Ощадбанку» інкасаторських броньовиків ще на 49 мільйонів

Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

АМКУ викинув фірму Фаворова з тендеру «Укртрансгазу» на технологічний газ за 17 мільярдів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

16 січня 2017

bondar1У власності судді Вищого господарського суду Сергія Бондара та його дружини і дочки знаходиться 9 квартир в столиці і Криму загальною площею 656 м2. Сім’ї також належить три будинки біля Києва.

Про це пише проект Prosud.

Сергій Бондар працює суддею більше 24 років, з 2011-го він суддя ВГСУ. За останні три роки він задекларував річний дохід в розмірі 280-313 тис грн. В декларації судді дохід його дружини та дочки були означені мізерними сумами.

З 2005 року Бондар є власником 50% квартири в Києві, площа якої складає 239 кв м. Так як з того часу ніяких дій з цією нерухомістю не відбувалося, інформація про неї відсутня в державному реєстрі. Також не має там інформації ще про одну квартиру судді в Києві, але значно меншої площі – 33 кв м.

Натомість, донці судді – Любов Бондар, належить дві квартири в Києві, обидві їй подарувала мати – Лілія Бондар. Самій їй належить ще три квартири в Києві. Одну з цих квартир Бондар подарували, але її чоловік-суддя не вніс цю нерухомість до декларації. Ще у власності Лілії Бондар дві квартири в кримській Алупці.

Лілія Бондар володіє великим будинком площею 375 кв м в селі Крюківщина поблизу Києва (на фото). В 2007 році будинок по сусідству придбав і Сергій Бондар.

bondar13

Ще дружина судді має дачу в садовому товаристві «Озерний» поблизу Києва площею 136 кв м.

Враховуючи, що в декларації судді не міститься жодних даних щодо доходів отриманих від здачі майна, схоже, що все назване майно зараз знаходиться повністю на утриманні родини судді Бондаря.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.01.2017

Донецьк Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Луганськ Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Київ Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

Одеса Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Київ Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Запоріжжя Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Дніпро Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Житомир Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Донецьк Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Херсон Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Київ Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

Одеса Поліція взялася за причал у Рені, через який група Курченка возила нафтопродукти

Київ Суд наклав повторний арешт на готівку чоловіка, що хотів дати $30 тисяч хабара слідчому ГПУ

Київ Фірма «регіонала» вперше після Майдану виграла тендер у Києві – 69 мільйонів на каналізацію Шулявки

12.01.2017

Херсон Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ