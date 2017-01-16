Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

У власності судді Вищого господарського суду Сергія Бондара та його дружини і дочки знаходиться 9 квартир в столиці і Криму загальною площею 656 м2. Сім’ї також належить три будинки біля Києва.

Про це пише проект Prosud.

Сергій Бондар працює суддею більше 24 років, з 2011-го він суддя ВГСУ. За останні три роки він задекларував річний дохід в розмірі 280-313 тис грн. В декларації судді дохід його дружини та дочки були означені мізерними сумами.

З 2005 року Бондар є власником 50% квартири в Києві, площа якої складає 239 кв м. Так як з того часу ніяких дій з цією нерухомістю не відбувалося, інформація про неї відсутня в державному реєстрі. Також не має там інформації ще про одну квартиру судді в Києві, але значно меншої площі – 33 кв м.

Натомість, донці судді – Любов Бондар, належить дві квартири в Києві, обидві їй подарувала мати – Лілія Бондар. Самій їй належить ще три квартири в Києві. Одну з цих квартир Бондар подарували, але її чоловік-суддя не вніс цю нерухомість до декларації. Ще у власності Лілії Бондар дві квартири в кримській Алупці.

Лілія Бондар володіє великим будинком площею 375 кв м в селі Крюківщина поблизу Києва (на фото). В 2007 році будинок по сусідству придбав і Сергій Бондар.

Ще дружина судді має дачу в садовому товаристві «Озерний» поблизу Києва площею 136 кв м.

Враховуючи, що в декларації судді не міститься жодних даних щодо доходів отриманих від здачі майна, схоже, що все назване майно зараз знаходиться повністю на утриманні родини судді Бондаря.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Декларації, Нерухомість, Розкіш, Суди