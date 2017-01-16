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Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

16 січня 2017

Поліція підозрює, що посадові особи управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовили ТОВ «СК Автострой» капітальний ремонт тротуару за значно завищеними цінами. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 23 грудня 2016 року.

За даними слідства, у травні 2016 року управління дорожнього господарства міськради замовило «СК Автострой»  капітальний ремонт тротуару по вул. Карла Лібкнехта (перейменована на вул. Грецьку) на суму 3,20 млн грн.

Як встановило слідство, середня вартість ремонту 1 кв м тротуару становить 1260 грн. Хоча аналогічні ремонтні роботи у Дніпровській області коштують 411 грн. за кв м, тобто в три рази менше.

Слідчі управління ГУ Національної поліції в Одеській області, які розслідують кримінальне провадження № 42016160000000859 від 13.10.2016, звернулися до суду з клопотанням надати тимчасовий доступ до угоди щодо ремонту тротуару по вул. Карла Лібкнехта та супровідної документації, які знаходяться в управлінні дорожнього господарства. Суд надав доступ.

Директором та власником ТОВ «СК Автострой» є Віктор Гнезділов, який колись був тренером  по тайському боксу у фітнес-центрі «Магія» екс-депутата Одеської міськради Геннадія Чекіти, який нині є нардепом від «Блоку Петра Порошенка». У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов є президентом Української національної федерації тайського боксу муай-тай.

«СК Автострой» регулярно виграє тендери, організовані управлінням  дорожнього господарства Одеської міської ради, починаючи з 2012 року.

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