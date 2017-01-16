НОВИНИ

16.01.2017

Заводи «регіонала» і харків’ян поділили 96 мільйонів на коштовні плити для «Укргазвидобування»

Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Джуринський продав «Ощадбанку» інкасаторських броньовиків ще на 49 мільйонів

Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

АМКУ викинув фірму Фаворова з тендеру «Укртрансгазу» на технологічний газ за 17 мільярдів

НАБУ підозрює залізничників у завищенні на 8 мільйонів цін на радіостанції, замовлені у фірми релігійного лідера

Поліція взялася за причал у Рені, через який група Курченка возила нафтопродукти

Суд наклав повторний арешт на готівку чоловіка, що хотів дати $30 тисяч хабара слідчому ГПУ

Ферменти для «Укрспирту» від помічника «регіонала» Рибака подорожчали до 21%

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

16 січня 2017

два острови Обухівська рдаКолишній голова Обухівської районної державної адміністрації Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до 4 років позбавлення волі кожний. Про це свідчить вирок Кагарлицького райсуду Київської області від 4 січня.

У 2008 році Остринський та його заступник Белемець поставили підписи під розпорядженнями, якими у приватну власність 19 громадян незаконно було передано 37 гектарів державних земель (у подальшому вони перепродали ділянки двом особам).

Йдеться про два острови площею 10,38 га, які на той час перебували у користуванні ТОВ «ЦППП Бізнес і Право», і водне дзеркало Канівського водосховища навколо них. Ці ділянки є землями водного фонду та рекреаційного призначення, передача яких у власність заборонена взагалі. Нагадаємо, що після виділення цієї землі в Управлінні земельних ресурсів Обухівської РДА виникла пожежа, внаслідок якої було знищено велику кількість документів.

Оскільки два острови по документах з 2004 року були у користуванні у «ЦППП Бізнес і Право», а внаслідок дій чиновників земля незаконно була вилучена, фірма подала позов про стягнення матеріальної шкоди з РДА, райуправління Держгеокадастру і Держказначейства. Суд його задовольнив, стягнувши на користь фірми з держбюджету 1,36 млн грн.

Окрім вказаних 37 га, Остринський у 2008 році також незаконно виділив у власність12 громадянам 1,44 га державної землі, що перебувала у користування СТ «Барвінок» в с. Підгірці і с. Романків.

Також, змінивши призначення ділянок із земель промисловості на землі сільськогосподарського призначення, незаконно передав у власність 290 громадян 34,76 га на території Красненської сільської ради Обухівського району.

Остринський та Белемець свою вину у інкримінованих їм злочинах не визнали. Однак суд вважає це способом їх захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Суд визнав їх винними у зловживанні службовим становищем і засудив до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

Віктор Остринський очолював Обухівську РДА у 2005-2010 рр. Як пишуть ЗМІ, Остринський – екс-голова колишнього колгоспу в селищі Безрадичі та колишній власник КСП «Житняк» Обухівського району, він був близьким сусідом екс-президента Віктора Ющенка.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.01.2017

Одеса Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Київ Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Запоріжжя Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Дніпро Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Житомир Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Донецьк Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Херсон Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Київ Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

Одеса Поліція взялася за причал у Рені, через який група Курченка возила нафтопродукти

Київ Суд наклав повторний арешт на готівку чоловіка, що хотів дати $30 тисяч хабара слідчому ГПУ

Київ Фірма «регіонала» вперше після Майдану виграла тендер у Києві – 69 мільйонів на каналізацію Шулявки

12.01.2017

Херсон Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі

Чернігів Екс-директор Януковича за 57 мільйонів поставить армії газ трохи дешевше від «Нафтогазу»

Харків ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів

І-Франк Франківська облрада 1 січня придбала Toyota Highlander за мільйон

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ