Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

Колишній голова Обухівської районної державної адміністрації Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до 4 років позбавлення волі кожний. Про це свідчить вирок Кагарлицького райсуду Київської області від 4 січня.

У 2008 році Остринський та його заступник Белемець поставили підписи під розпорядженнями, якими у приватну власність 19 громадян незаконно було передано 37 гектарів державних земель (у подальшому вони перепродали ділянки двом особам).

Йдеться про два острови площею 10,38 га, які на той час перебували у користуванні ТОВ «ЦППП Бізнес і Право», і водне дзеркало Канівського водосховища навколо них. Ці ділянки є землями водного фонду та рекреаційного призначення, передача яких у власність заборонена взагалі. Нагадаємо, що після виділення цієї землі в Управлінні земельних ресурсів Обухівської РДА виникла пожежа, внаслідок якої було знищено велику кількість документів.

Оскільки два острови по документах з 2004 року були у користуванні у «ЦППП Бізнес і Право», а внаслідок дій чиновників земля незаконно була вилучена, фірма подала позов про стягнення матеріальної шкоди з РДА, райуправління Держгеокадастру і Держказначейства. Суд його задовольнив, стягнувши на користь фірми з держбюджету 1,36 млн грн.

Окрім вказаних 37 га, Остринський у 2008 році також незаконно виділив у власність12 громадянам 1,44 га державної землі, що перебувала у користування СТ «Барвінок» в с. Підгірці і с. Романків.

Також, змінивши призначення ділянок із земель промисловості на землі сільськогосподарського призначення, незаконно передав у власність 290 громадян 34,76 га на території Красненської сільської ради Обухівського району.

Остринський та Белемець свою вину у інкримінованих їм злочинах не визнали. Однак суд вважає це способом їх захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Суд визнав їх винними у зловживанні службовим становищем і засудив до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

Віктор Остринський очолював Обухівську РДА у 2005-2010 рр. Як пишуть ЗМІ, Остринський – екс-голова колишнього колгоспу в селищі Безрадичі та колишній власник КСП «Житняк» Обухівського району, він був близьким сусідом екс-президента Віктора Ющенка.

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