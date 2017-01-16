Джуринський продав «Ощадбанку» інкасаторських броньовиків ще на 49 мільйонів

ПАТ «Державний ощадний банк України» 7 листопада уклало угоду з ТОВ «ВіДі Юнікомерс» про закупівлю спеціалізованих автомобілів на 48,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2016 року мали поставити 29 броньованих інкасаторських автомобілів по 1,68 млн грн. Йдеться про автомобілі Ford Transit Van 350 MWB FWD із бронюванням класу ПЗСА-3, турбодизельним двигуном Euro 5, підсиленою підвіскою і кондиціонером.

Крім того, кожен оснастять GPS-системою відстеження рухомих об’єктів, системами пожежогасіння та відеонагляду, сигнальними пристроями, а також смартфоном на Android з карткою пам’яті на 8 Гб.

Компонування передбачає 4 зовнішніх і 4 внутрішніх дверей, евакуаційний люк, пасажирський відсік на 4 особи та вантажний відсік у вигляді двох сейфів – інкасаторського і тимчасового зберігання цінностей.

У квітні минулого року «Ощадбанк» замовляв подібні машини цій же фірмі на 30 тисяч гривень дорожче – по 1,71 млн грн.

За даними сайту банку, як і тоді, конкурентом було ТОВ «Цітіус С». Мелітопольською фірмою володіють кримчани Олексій Серов та Андрій Сребродольський – автори низки патентів на інкасаторські машини та їх елементи.

Фірма «ВіДі Юнікомерс» належить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського.

Нагадаємо, у 2012 році «Ощадбанк» замовив їй 306 броньовиків за 199,69 млн грн.

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