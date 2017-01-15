Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

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Слідчі підозрюють службових осіб управління капітального будівництва Херсонської міської ради у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до розтрати бюджетних коштів під час ремонту тепломережі до житлових будинків. Про це свідчить ухвала Херсонського міського суду Херсонської області.

Як з’ясували слідчі з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, у грудні 2015 року управління капітального будівництва Херсонської міськради замовило ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» капремонт тепломережі до житлових будинків № 25 та № 27 по вул. Патона у м. Херсоні за 195 тис грн.

У 2016 році управління уклало з «Дніпробудом» додаткові угоди щодо капремонту ділянки магістральної тепломережі від житлового будинку №50 по вул. Жуковського у напрямку ТК-849 на 1,3 млн грн. Управління капбудівництва міськради перерахувало фірмі усі кошти на загальну суму 1,50 млн грн.

За даними слідчих, з грудня 2015 року по листопад 2016 року службові особи управління капітального будівництва Херсонської міськради розтратили понад 300 тис грн., перерахувавши їх «Дніпробуду» за виконання робіт з ремонту тепломережі, які не проводились.

Слідчі також встановили, що управління освіти Херсонської міськради у 2016 році замовило «Дніпробуду» реконструкцію покрівлі дитячого садка № 20 та школи №11 на загальну суму 892 тис грн. При чому, міськрада вже заплатила фірмі 268 тис грн. за виконання цих робіт.

За інформацією слідчих, які розслідують кримінальне провадження № 32016230000000104 від 09.11.2016, херсонський «Дніпробуд» створили невстановлені особи для прикриття протиправної діяльності, яка спрямована на штучне надання послуг, у тому числі і для управління капітального будівництва та управління освіти міськради. Директор «Дніпробуду» не має ніякого відношення до діяльності фірми. Він її зареєстрував за винагороду і передав всі документи іншій особі.

Суд наклав арешт на видаткові операції по банківським рахункам «Дніпробуду».

З березня 2015 року засновником та директором ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» вказано Сергія Галіча.

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