Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Управління освіти Енергодарської міської ради 10 січня за результатами тендерів уклало низку угод про поставку харчових продуктів у 2017 році на загальну суму 13,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Форт 2015» замовили продуктів на 8,30 млн грн., а ТОВ «Юнікспрод» – на 5,46 млн грн. (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

На всіх торгах ФОП Шостов Ігор Юрійович, ВК «Дарница» і ТОВ «Торговельна мережа «Славутич» разом чи поодинці пропонували нижчі ціни, але їх відхилили. Перший не надав забезпечення, копії паспорту та ідентифікаційного коду, аналогічний договір, копії медичних книжок працівників та інші папери. Друга фірма подала документи на склад і транспорт, які належали засновникам замість неї самої, а також не принесла акти до аналогічного договору. В останньої фірми не було копій паспорту та ідентифікаційного коду керівника, терміну дії пропозиції, копій медичних книжок працівників тощо.

Запорізький «Форт 2015», який уперше виграв торги, належить Андрію Юрійовичу Сухопару з Черкас. Особа з такими ПІБ до 2012 року володіла і керувала запорізьким ТОВ «Комбінат харчування «Школярик». Нині воно зареєстроване у Львові на директора Валерія Вербенського, а бенефіціарами є Тетяна Вороновська і Дмитро Першин.

Разом із Тетяною Денисівною Вороновською прописана Анастасія Вікторівна Воскресенська (Вороновська) – засновниця «Юнікспроду».

Також Воскресенська володіє ТОВ «Від-М» із Анною Олександрівною Першиною (Давиденко) – колишньою засновницею ТОВ «Мегаторг Запоріжжя», яке виграло у 2015 році виграло торгів освітян на 14,60 млн грн.

Крім того, Воскресенській до 2012 року належало ТОВ «Південьгруп», яке було постачальником харчів у 2010-2011 роках (21,37 млн грн.).

Детальніше про інші фірми, пов’язані з цими людьми, читайте у статті «CorruptUA.org».

Постачальник Найменування товару Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ ТОВ «Юнікспрод» риба свіжоморожена (хек, мінтай, сайда) кг 74,24 сир кисломолочний кг 57,00 сир твердий кг 104,14 масло вершкове кг 112,89 м’якуш яловичини 1 категорії кг 87,74 печінка яловича кг 56,00 ТОВ «Форт 2015» молоко л 13,89 сік фруктовий л 17,62 сік з трубочкою шт. 4,73 сік овочевий (гарбузовий, моркв’яно-яблучний) л 17,78 сік томатний л 17,78 тушки курей охолоджені кг 45,49 томатна паста кг 39,52 капуста квашена кг 27,10 горошок консервований кг 34,12 квасоля консервована кг 42,10 кукурудза консервована кг 52,43 огірки консервовані кг 31,20 томати квашені зелені кг 26,81 ікра кабачкова кг 40,01 лимон кг 64,80 апельсин кг 39,70 мандарин кг 39,70 молоко згущене кг 58,52 кефір л 17,54 ряжанка л 24,50 сметана кг 39,00 картопля (в середньому) кг 5,86 яйця курячі шт. 2,20 морква столова (в середньому) кг 9,78 цибуля ріпчаста (в середньому) кг 7,43 буряк столовий (в середньому) кг 6,45 часник кг 87,74 банан кг 39,00 цукор кг 16,98 повидло фруктове кг 25,30 фрукти сушені кг 40,60 курага кг 177,70 родзинки кг 65,84 яблуко кг 16,30 нектарин кг 39,10 груша кг 26,45 персик кг 39,10 абрикос кг 29,85 слива кг 26,36

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