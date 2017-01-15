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Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

15 січня 2017

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради 10 січня за результатами тендерів уклав дві угоди про послуги з утримання автошляхів міста у 2017 році на загальну суму 99,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Северок 99» отримає 67,22 млн грн. на утримання 6,26 млн кв. м, а ТОВ «Територія-Д» – 32,76 млн грн. на утримання 3,00 млн кв. м доріг.

Обидва підрядника із загальної вартості договорів відписали на зарплати 18%, а на прибуток – трохи менше трьох відсотків.

Згідно кошторису фірми «Територія-Д», який можна завантажити тут, сіль для посипання доріг коштує 933 грн., суміш – 285 грн. за тонну.

Єдиним конкурентом обох переможців було Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» із різницею в ціні менше десятої частини відсотка. Приблизно стільки ж склала економія відносно очікуваної суми в 100,00 млн грн.

Жоден з учасників не знижував ціну під час аукціонів.

Компанію «Северок 99» зі статутним капіталом 1 тис грн. заснував у листопаді 2014 р. Артур Оганесян. Він також керує приватною виробничо-торговою фірмою «Северск» Вікторії Фергесіної, що має статутний капітал 5 грн.

Нагадаємо, посадовців фірми «Северок 99» і Департаменту комунального господарства та капітального будівництва міськради Дніпра підозрювали у привласненні 1,10 млн грн. Слідство встановило, що фірма включила до розрахунку виготовлення бар’єрної огорожі, не передбачене документацією тендеру. Після єдиної ухвали від лютого 2016 року документів по цій справі в судовому реєстрі не з’являлося.

Усього з травня 2015 р. «Северок 99» виграв тендерів на 140,91 млн грн.

Фірма «Територія-Д» була створена в січні 2015 р. й відтоді виграла тендерів на 98,48 млн грн. Засновниками є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

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