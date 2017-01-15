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Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

15 січня 2017

ККП «Маріупольтепломережа»  30 грудня уклало дві угоди на постачання та розподіл природного газу на загальну суму 91,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Маріупольгазу» за 48,31 млн грн. замовили послуги з розподілу 70,43 млн куб. м. газу по 686 грн. за тисячу кубометрів.

Крім того, ТОВ «Маргаз» отримає 43,45 млн грн. за постачання у січні-квітні 5,24 млн куб. м газу по 8 300 грн. за тисячу кубометрів.

Це трохи дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Засновниками «Маргазу» є Іван та Ніна Фомиченки, Ольга Вострікова та їхнє ж ТОВ «Байт», а директором – Вікторія Латиш. Іван Фомиченко у 2006-2010 роках був депутатом Маріупольської міськради.

Фірма «Маргаз» володіє пакетом із 77% акцій «Маріупольгазу». Ще 11% належать кіпрському офшору «ЮАйТіСі Лімітед» («UITC Limited») Світлани Савчук, вдови Олександра Савчука, який був співвласником ПрАТ «Азовмаш» разом зі структурами екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

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Херсон Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Київ Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

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