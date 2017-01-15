Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

ККП «Маріупольтепломережа» 30 грудня уклало дві угоди на постачання та розподіл природного газу на загальну суму 91,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Маріупольгазу» за 48,31 млн грн. замовили послуги з розподілу 70,43 млн куб. м. газу по 686 грн. за тисячу кубометрів.

Крім того, ТОВ «Маргаз» отримає 43,45 млн грн. за постачання у січні-квітні 5,24 млн куб. м газу по 8 300 грн. за тисячу кубометрів.

Це трохи дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Засновниками «Маргазу» є Іван та Ніна Фомиченки, Ольга Вострікова та їхнє ж ТОВ «Байт», а директором – Вікторія Латиш. Іван Фомиченко у 2006-2010 роках був депутатом Маріупольської міськради.

Фірма «Маргаз» володіє пакетом із 77% акцій «Маріупольгазу». Ще 11% належать кіпрському офшору «ЮАйТіСі Лімітед» («UITC Limited») Світлани Савчук, вдови Олександра Савчука, який був співвласником ПрАТ «Азовмаш» разом зі структурами екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

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